Вы когда-нибудь задумывались — почему вокруг одних женщин мужчины вьются, несмотря на возраст и внешность, а другие остаются одинокими? Почему порой очень успешный мужчина, сменив женщину, вдруг теряет всё? Или наоборот, безнадёжный неудачник рядом с женщиной вдруг взлетает в социальном плане буквально к небесам? Или почему умной, хорошей, красивой, да ещё и хозяйке замечательной вдруг начинает изменять её мужчина? Почему у кого-то в семье любовь сохраняется всю жизнь, а у кого-то уже давно остыли чувства? Почему одни сохраняют молодость, а другие стареют быстро?. «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина».

И снова все дело в Энергии.

В давние времена люди отчётливо ощущали связь с природой и знали, что мужчина и женщина различаются не только физически. У них разная энергетика.

Мужчина черпает энергию сверху, из Космоса (идеи). Женская энергия поступает от Земли (сила). Соединение космической и земной энергии происходит в момент близости.

Тогда мужчина получает энергию для материализации своих идей и планов, другими словами, задается направление этой силе. Кроме того, женская энергия делает его более уравновешенным, спокойным, постоянным, направляет его на созидательный труд.

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Что происходит, когда он эту энергию не получает? Это может быть по причине отказа в близости или недостатка у женщины такой энергии. Мужчина, лишенный женской любви и ласки, становится грубым, жестоким, агрессивным. Его идеи не находят воплощения, в результате —инеудовлетворённость, в результате — «диван-друзья-рыбалка-водка-интернет» или…

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Во многих современных семьях женщины, не зная и не понимая законов Вселенной, ограничивают своего мужа в близости («не сегодня», «голова болит», «соседи услышат»…) и тем самым своими же руками выталкивают его из дома на охоту за недостающей энергией. Потом как снег на голову — «У него кто-то есть!».

А если мужчина высоконравственный, то он начинает просто слабеть от недостатка земной энергии. Тогда женщине приходится брать на себя функции добытчика,

и начинают расти чисто мужские черты характера: амбиции, стремление к успеху, напористость, ответственность. В результате — распад. Счастливых семей все меньше.

Увы, многие мужчины и женщины видят друг в друге только объект для удовлетворения своих потребностей (материальных, сексуальных). В таких отношениях путь к энергоинформационному обмену закрыт. Мужчина со временем или уходит, или остается на диване, теряя свой идейный стержень, постепенно превращается в лучшем случае в домработницу, «подкаблучника», в худшем — в пьяницу.

Дети, соответственно, перенимают эти модели поведения, и запускается программа — не умеющие строить счастливые, любящие отношения мальчики и девочки.

Это ведет к тупику. Уже привело. И надо из этого как-то выбираться.

Где же выход? Ведь большинство из нас не имели хорошего примера для подражания.

Первое, что нужно сделать и девушкам, и женщинам — осознать роль мужчины в обществе, расстаться с высокомерием по отношению к ним. А мужчинам важно научиться видеть в женщине не объект для телесных наслаждений, а Возлюбленную, в паре с которой происходит единение Душ и единение с Богом.

Что далее? Необходимо вернуть свою женскую силу. Как? Вы удивитесь: надев юбки до пола.

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Это самый простой способ без дополнительных средств получать энергию Земли напрямую. А значит, получить женскую привлекательность, здоровье, благосостояние, материю во всех ее проявлениях.

Как это работает?

Женская энергия поступает от Земли и наполняет женщину любовью, заботой, чуткостью, нежностью, милосердием и другими качествами женственности.

Юбка образует конус, расширяющийся вниз (колокол раструбом вниз), который помогает правильным образом вобрать в себя энергию, силу Земли, ее плодородие и материальные блага.

Женская энергия накапливается в специальном сосуде — матке. У мужчины такого органа нет, и он получает силу Земли от женщины. Но если женщина надевает брюки, она перекрывает канал связи с Землей, останавливает движение энергии, оставляя, таким образом, свой священный сосуд пустым, ей становится нечем делиться с мужчиной.

Надевая красивое платье или юбку, каждая женщина чувствует, как меняется ее состояние, просыпается женская энергия, как притягиваются взгляды мужчин, которые предпочитают все же видеть женщину в платье, а не в брюках.

Важное значение имеет также форма и длина юбки. Длинная, в пол, юбка предпочтительнее.

Широкий край юбки, который колышется и закручивается при движении, образует торсионные поля, усиливающие энергию.

Край юбки — это своеобразный обережный круг, охраняющий ее женскую силу. Он защищает сексуальные центры женщины, ведь правильная работа этих центров отвечает за женское здоровье, за нормальное функционирование репродуктивных органов.

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