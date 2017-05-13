Любимая еда может многое рассказать о характере и проблемах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Scanpix

Вкусно поесть любят все, вкусовые же потребности организма зависят от психического состояния людей, а не от целесообразности. В соответствии с эмоциями человека существует 6 вкусов — сладкий, кислый, соленый, горький, терпкий, вяжущий. Если все эти вкусы присутствуют в сбалансированном состоянии, то пища дает здоровье и счастье. Если же в зависимости от наших недостатков поведения и характера мы нарушаем эту гармонию, то приходят болезни. Вот некоторые примеры такой связи.

Еще по этой теме

Пребывая в состоянии лени, человек хочет сладкого во второй половине дня. От избытка сахара в организме снижаются защитные силы, нарушается обмен веществ, функции печени, поджелудочной железы, мелких сосудов, страдает зрение. Много сладкого во второй половине дня потребляют те, кто не хочет решать свои проблемы.

Испытывая горе, человек стремится употреблять в пищу горькие продукты (горчица, ржаной хлеб, кофе). В результате появляются хронические инфекции, заболевания, крови, костной системы.

Реклама

Пессимистичный, обидчивый человек хочет кислого. Кислое в чрезмерном количестве наносит вред сердцу, легким, желудку, кишечнику, суставам, нарушает внутреннюю среду организма.

Не умеющий работать в состоянии счастья, напряженный человек хочет пересоленной пищи. Излишне соленое является врагом сосудов всего организма, бронхов, почек, суставов.

Упрямые, напористые, безудержные люди любят чрезмерно терпкое. Такая пища приводит к заболеваниям гормональных органов, бронхов, позвоночника, суставов, костей.

Пристрастие к острой пище испытывают гневливые, излишне темпераментные люди, в результате чего возникают воспалительные процессы в печени, поджелудочной железе, желудке, сердце, половых органах, аллергические заболевания.

Потребность в жареной пище возникает при грубости, усталости, отвращении к труду. Это ведет к перегрузке сосудов мозга, печени, желудка, нарушаются гормональные и иммунные функции.

Жадные люди любят излишне жирное — это ведет к заболеваниям желудка, печени, костной системы, нарушению обмена веществ.

Люди, которые находятся в постоянном психическом напряжении, не умеют отвлекаться от проблем, предпочитают тонизировать организм чаем, кофе.

Это также и основная причина курения. Результат таких привычек — поражение сосудов мозга, сердца, почек, печени. Снижаются функции половых желез, страдает система крови.

Раздражительные, упрямые, жадные, суетливые люди любят много есть и торопятся при этом— появляется лишний вес, нарушения артериального давления, гормональные расстройства, нарушения в позвоночнике, снижаются защитные силы организма.

При черствости, жадности, плохом отношении к людям, жестокости, излишней привязанности к вещам появляется тяга к мясному.

Еще по этой теме
Алкоголь может многое рассказать о женском характере

Алкоголь может многое рассказать о женском характере

Что подпись может рассказать о вашем характере

Что подпись может рассказать о вашем характере

Что говорит сумочка о характере и темпераменте женщины

Что говорит сумочка о характере и темпераменте женщины


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Рижане спрашивают: что за странный желтый знак на улицах? Новости

Рижане спрашивают: что за странный желтый знак на улицах?

Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений Showbiz

Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона Hi-Tech

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона

Вспыхнувший смартфон вызвал панику в автобусе Hi-Tech

Вспыхнувший смартфон вызвал панику в автобусе

Невероятно! Россиянин снял «Терминатор 2» в игре GTA5 Hi-Tech

Невероятно! Россиянин снял «Терминатор 2» в игре GTA5

Психология

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KOMANDAS VADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 