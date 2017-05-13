Любимая еда может многое рассказать о характере и проблемах

Вкусно поесть любят все, вкусовые же потребности организма зависят от психического состояния людей, а не от целесообразности. В соответствии с эмоциями человека существует 6 вкусов — сладкий, кислый, соленый, горький, терпкий, вяжущий. Если все эти вкусы присутствуют в сбалансированном состоянии, то пища дает здоровье и счастье. Если же в зависимости от наших недостатков поведения и характера мы нарушаем эту гармонию, то приходят болезни. Вот некоторые примеры такой связи.

Пребывая в состоянии лени, человек хочет сладкого во второй половине дня. От избытка сахара в организме снижаются защитные силы, нарушается обмен веществ, функции печени, поджелудочной железы, мелких сосудов, страдает зрение. Много сладкого во второй половине дня потребляют те, кто не хочет решать свои проблемы.

Испытывая горе, человек стремится употреблять в пищу горькие продукты (горчица, ржаной хлеб, кофе). В результате появляются хронические инфекции, заболевания, крови, костной системы.

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Пессимистичный, обидчивый человек хочет кислого. Кислое в чрезмерном количестве наносит вред сердцу, легким, желудку, кишечнику, суставам, нарушает внутреннюю среду организма.

Не умеющий работать в состоянии счастья, напряженный человек хочет пересоленной пищи. Излишне соленое является врагом сосудов всего организма, бронхов, почек, суставов.

Упрямые, напористые, безудержные люди любят чрезмерно терпкое. Такая пища приводит к заболеваниям гормональных органов, бронхов, позвоночника, суставов, костей.

Пристрастие к острой пище испытывают гневливые, излишне темпераментные люди, в результате чего возникают воспалительные процессы в печени, поджелудочной железе, желудке, сердце, половых органах, аллергические заболевания.

Потребность в жареной пище возникает при грубости, усталости, отвращении к труду. Это ведет к перегрузке сосудов мозга, печени, желудка, нарушаются гормональные и иммунные функции.

Жадные люди любят излишне жирное — это ведет к заболеваниям желудка, печени, костной системы, нарушению обмена веществ.

Люди, которые находятся в постоянном психическом напряжении, не умеют отвлекаться от проблем, предпочитают тонизировать организм чаем, кофе.

Это также и основная причина курения. Результат таких привычек — поражение сосудов мозга, сердца, почек, печени. Снижаются функции половых желез, страдает система крови.

Раздражительные, упрямые, жадные, суетливые люди любят много есть и торопятся при этом— появляется лишний вес, нарушения артериального давления, гормональные расстройства, нарушения в позвоночнике, снижаются защитные силы организма.

При черствости, жадности, плохом отношении к людям, жестокости, излишней привязанности к вещам появляется тяга к мясному.

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