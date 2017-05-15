7 смертных женских грехов, которые никогда не простит мужчина

Любая женщина хочет, чтобы в ее жизни был мужчина, который будет ценить ее, уважать и радовать. И когда она твердо решила, что не отпустит никуда свое счастье, тут-то и начинаются приключения.

Женская хитрость — дело, которому нужно учиться и учиться. А вот наглость может очень даже повредить ей же самой.

И если любые ее недостатки мужчина может принять и смириться с ними, то на манипуляции он вряд ли согласится.

Существует как минимум 7 женских смертных грехов, которые не сможет простить ни один мужчина.

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1. А какая у тебя машина? А квартира? А шубу купишь?

Черт его знает, каким образом в глаза прекрасных дам попадает этот осколок кривого зеркала, но если попадает, то все: меркантильная мадам больше не видит мужчин, а видит только жлобов и нищебродов. Жлоба нужно раскрутить, нищеброда — унизить, третьего не дано. То есть о третьем она мечтает — о мужчине, который придет и осыпет ее деньгами, но такое счастье мало кому достается, и она это понимает. Значит, остаются жлобы. И начинается: ой, я утопила телефон в унитазе. Нет, я не пойду, у меня нет подходящего платья. Нормальные люди женятся на Бали. Мне нужна новая шуба, ты что, не понимаешь? Зачем я вообще с тобой живу?

И действительно. Может, расстанемся уже?

Я не против шубы, но пойми, дорогая, я не могу жить с ножом у горла и каждый день решать, что отдать: кошелек или жизнь?

2. Милый, я без тебя не могу!

О, как это приятно — чувствовать, что любимая без тебя буквально не в состоянии дышать. Месяц приятно. Два. Потом — все. Потом понимаешь, что уже ты не в состоянии свободно вздохнуть. Душная женщина вешает тебе на шею неподъемный камень своей жертвенной любви. Постоянно говори ей, что любишь, иначе она зачахнет. Обнимай ее во сне, иначе ей обидно. Позволь ей на тебе виснуть прилюдно, иначе ей страшно. Никогда не покидай ее, ни на минуту. Ну ладно, на работу и в туалет, так и быть, можешь ходить один, но помни, что в это время она страдает! Позволь ей раствориться в тебе, иначе ей больно. Иначе ее взгляд побитой дворняги будет преследовать тебя и наяву, и в ночных кошмарах.

Неси свой крест, амиго, пока хребет не треснет. Только тогда она переберется на чужой, а ты отползешь, освобожденный и счастливый ментальный инвалид.

3. Да откуда мне знать, как платить за квартиру?

И действительно. Раньше это делала ее мама, а теперь должен делать я. Оплачивать счета, вызывать сантехника, собирать документы на визы, бронировать отели, заказывать билеты, водить машину, записывать ребенка в сад… Потому что она — тоже ребенок. 60 килограммов инфантилизма. Она не может все это делать, потому что не знает, как именно. И ей страшно.

В банке злые тетки, сантехник разговаривает на тарабарском, служащие отелей — на английском, но она его не понимает так же, как тарабарский,

а дорожное движение — это вообще какая-то параллельная вселенная, этот нежный цветочек не в состоянии постичь ее запутанные законы. Как страшно жить! Мне. Мне страшно жить и за себя, и за ту бабу.

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/David Castillo Dominici/Scanpix

4. Твой сын опять подрался с девочкой!

Мой сын! Ура, у меня есть сын! Раньше его не было. Раньше это был ее сын, которого ни в коем случае нельзя доверять мне. Я все испорчу. Искупаю в кипятке, накормлю «Дошираком», потеряю в торговом центре, научу плохому. Она мать, а я так, мимо проходил. Но как только ребенок подрастает и начинает хулиганить, нарушать правила и скандалить — так он сразу мой сын. Весь в меня. Я во всем виноват.

Я мало того, что передал ему свой ущербный генофонд, так еще и не воспитывал. Так что я во всем виноват — мне и разбираться с проблемами.

Но подожди, ведь ты же сама и не давала мне его воспитывать… «Ой, всё!»

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Phovoi R./Scanpix

Манипуляции секcом — самый страшный грех, это вам любой мужик скажет. Если спросите, конечно. Только он не объяснит почему, поскольку сам об этом не задумывается.

Он просто знает. Небо синее. Вода мокрая. Использовать секс как инструмент шантажа — грешновато. Но он покорно отправляется в ссылку на диван. Раз за разом. И ждет, пока его пригласят в кровать. Вполне вероятно, что не супружескую.

О, как он мог, подлец?! Да очень просто. Если женщина говорит: «Я тебе дам, если ты будешь вести себя хорошо, а если не будешь — не дам», — то пылкой половой любви с тобой она явно больше не хочет. Ну не хочешь — как хочешь.

6. Ты мне должен, потому что я феечка

Должен, причем не только денег, черт с ними, с деньгами, эта опция предлагается в базовой комплектации модели «Мужик нормальный, обыкновенный». Я должен все!

Развлекать, потому что ей скучно. Заботиться, потому что она девочка. В любой непонятной ситуации бросать все и брать ее на ручки, потому что она бедный котик.

У меня не должно быть своей жизни. Вся моя жизнь — служение нежной феечке. Ну хорошо, я должен, а ты, ты-то что мне должна? Ничего она не должна. Ее миссия на земле — скрашивать своим существованием мою никчемную, унылую жизнь. Что она для этого делает? Ничего не делает. Только крылышками бяк-бяк-бяк-бяк.

7. Я тебя поменяю: побрею, почищу, переодену — станешь нормальным человеком!

Если я женюсь — я беру то, что мне дали. Всю барышню целиком, какая есть. Потом-то я, конечно, могу возопить: «Где были мои глаза, когда я сел за баранку этого пылесоса?!». Но, собственно, поздно пить боржоми: что выросло — то выросло. Или не бери, что дают, или бери, но потом не ной. Но не таковы женщины, о, нет! Не то чтобы их даже не устраивает конечный продукт, который им вручили — они в принципе не считают его конечным.

Мужчина — это такая болванка, заготовка человека разумного. Которую нужно обтесать топором, доработать напильником, отшлифовать, покрасить, высушить, покрыть лаком,

и тогда, может быть, это не стыдно будет людям показать.

Остановись, женщина! Мне нужен этот свитер, в котором я на лекции ходил, а потом пролил на него аккумуляторную жидкость! Толян — мой друг, я без тебя знаю, что он алкаш, таким он мне и дорог! Я не буду читать Бегбедера, как все нормальные люди, я и без него нормальный! Нет, я не буду носить пятиметровый шарф. Засунь его себе знаешь куда? Да, именно туда. Я все сказал!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор — Василий Дубинин

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