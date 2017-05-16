Редкая розовая луна в Весах 16 мая вечером: не упустите свой шанс!

Сегодня, 16 мая, в вечернее время ожидается редкое небесное явление: розовая луна! Причем происходить это будет в полнолуние в Весах. Как говорят эксперты по астрологии, в этот день и вечер произойдет внезапный сдвиг энергетических потоков, который связан с весенним пробуждением.

Это явление для природы — начало нового цикла. А для нас это возможность в полной мере ощутить эту энергию.

И если вы наполните себя ею, то будете способны получить те изменения в жизни, о которые всегда мечтали.

1. Большое количество новых сил и энергии

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Подобные лунные явления часто заставляют людей наполниться волнами энергии, которую сложно не заметить. Все вокруг вас станет изменяться, гореть, а окружающие начнут вести себя более активно.

В ваших силах либо подчиниться отрицательному влиянию этого периода, либо использовать этот шанс, дабы сделать себя чуточку лучше. Примите этот толчок энергии в свою жизнь с позитивной стороны, готовьтесь к лучшему — и это обязательно случится!

2. Обострение интуиции

Прислушивайтесь к своему шестому чувству в эти дни. Не глушите его. В этот период вы больше, чем обычно, почувствуете особую связь со своим внутренним миром.

Посвятите этот вечер тому, чтобы разобраться в своих желаниях, нуждах, целях и устремлениях. Покопайтесь немного в себе.

Следуйте за своей интуицией.

3. Ясный взгляд на жизнь

Часто розовая луна вызывает у людей массовое озарение. Если вы будете открытым к этому явление, оно позволит вам лучше узнать свое я.

Пользуйтесь этим периодам, чтобы внести корректировки в свою личность, нащупать жизненный баланс. Вы увидите разные вещи в своей жизни, события, происходящие в ней, так ясно, как никогда ранее. Более того, в этот вечер приоткроется окно будущего, и оно станет для вас яснее. Используйте это время для того, чтобы принять те решения, которые так вам необходимы.

4. Сближение

Используйте этот энергетический вечер для того, чтобы укрепить свои взаимоотношения с близкими, друзьями и семьей.

Не пожалейте время для того, чтобы найти общий язык и улучшить коммуникацию с теми, кого давно не видели.

В следующие несколько дней ваши коммуникационные способности будут процветать, используйте этот период для связи с важными для вас людьми.

5. Возрождение и новые начинания

Розовую луну всегда связывали с чем-то новым. Именно поэтому, если вы долго мечтали начать что-то новое, но не могли решиться, — это ваш шанс! Это время самое подходящее.

Просто начните, и не важно, что! Начните изучать новый язык, новое хобби… просто сделайте это! Хватить оправданий. Никому не давайте становиться на вашем пути. Попробуйте и используйте этот шанс.

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