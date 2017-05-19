Вся жизнь держится на 19 твердых правилах: вы их знаете?

«Хочешь идти далеко — иди вместе с кем-то, хочешь идти быстро — иди один». Или: «Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб». Еще мудрые мысли читайте ниже...

1. Правило взаимности.

Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, руки не могут быть чистыми.

2. Правило боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.

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3. Правило верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.

4. Правило бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.

5. Правило молотка. Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.

6. Правило обмена. Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.

7. Правило обучения.

Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.

8. Правило харизмы. Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

9. Правило 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.

10. Правило ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.

11. Правило Боба. Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.

12. Правило доступности. Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.

13. Правило окопа.

Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.

14. Правило земледелия. Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.

15. Правило 101 процента. Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.

16. Правило терпения.

Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко — иди вместе с кем-то, хочешь идти быстро — иди один.

17. Правило двух сторон одной медали. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.

18. Правило симпатии. При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

19. Правило сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы.

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