Вся жизнь держится на 19 твердых правилах: вы их знаете?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Anna Omelchenko/Scanpix

«Хочешь идти далеко — иди вместе с кем-то, хочешь идти быстро — иди один». Или: «Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб». Еще мудрые мысли читайте ниже...

Еще по этой теме

1. Правило взаимности.

Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, руки не могут быть чистыми.

2. Правило боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.

Реклама

3. Правило верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.

4. Правило бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.

5. Правило молотка. Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.

6. Правило обмена. Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.

7. Правило обучения.

Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.

8. Правило харизмы. Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

9. Правило 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.

10. Правило ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.

11. Правило Боба. Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.

12. Правило доступности. Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.

13. Правило окопа.

Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.

14. Правило земледелия. Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.

15. Правило 101 процента. Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.

16. Правило терпения.

Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко — иди вместе с кем-то, хочешь идти быстро — иди один.

17. Правило двух сторон одной медали. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.

18. Правило симпатии. При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

19. Правило сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы.

Еще по этой теме
Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

10 правил умной дуры

10 правил умной дуры

8 простых правил крепких отношений

8 простых правил крепких отношений


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

«Работники в Латвии распустились! Хотят зарплату, а не работу Новости

«Работники в Латвии распустились! Хотят зарплату, а не работу

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017» Showbiz

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017»

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию Hi-Tech

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа Showbiz

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery Hi-Tech

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery

Психология

Жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 