Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины

Исследователи из Огайо сообщили, что им удалось выяснить, какие мужчины более привлекательны в глазах женщин.
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Оказалось, что особую роль для женщин играет одежда мужчины. Исследование показало, что дамы обращают внимание не просто на внешний вид мужчины, а на его ухоженность, опрятность и одежду. При этом самым привлекательным видом одежды для мужчин оказался костюм. Большинство дам заявили, что
считают мужчин в костюмах более сексуальными и отдают в целом им предпочтение, если сравнивать с мужчинами в спортивной одежде или в одежде типа кэжуал.
В рамках своего эксперимента ученые проводили опрос, в ходе которого респондентам показывались фото с мужчинами в костюмах. Многие подробно объясняли, почему то или иное фото у них вызвало симпатию.
Некоторые опрошенные не могли объяснить свой выбор и говорили, что просто мужчина в такой одежде меняется и выглядит по-особенному для них, приобретая какой-то уникальный шарм.
Кроме того,
таким мужчинам чаще всего дамы приписывали уверенность в себе, утонченный стиль, красоту, отличное чувство юмора, четкие пропорции тела и многое другое.
В целом женщины оценивали по всем параметрам мужчин на фото в костюмах выше, чем мужчин в других видах одежды. Они говорили о том, что эти мужчины, вероятнее всего, умные и состоятельные.
Психологи утверждают, что это нормальная реакция, поскольку в социуме человек в деловом костюме соответствует признакам успешности. При виде его сразу же создается ощущение важности, успешной карьеры, и все остальное женщины додумывают сами, иногда даже подсознательно.
Ранее ученые доказали, что мужчины оценивают привлекательность женщин по уму.Еще по этой теме