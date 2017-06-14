Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека

Ученые из США установили, что пребывание в одиночестве усиливает эгоцентризм, передает портал научных новостей EurekAlert!, со ссылкой на Personality and Social Psychology Bulletin.

В рамках изучения связи между одиночеством и эгоцентризмом эксперты на протяжении одиннадцати лет наблюдали за 229 участниками исследования в возрасте от 50 до 68 лет.

Психологи из Чикагского университета также выяснили, что существует и обратная связь, так как эгоцентризм, в свою очередь, обуславливает человеческое одиночество.

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«Было ожидаемо, что одиночество влияет на эгоцентризм, но обратный эффект стал для нас настоящим сюрпризом»,

− отмечает один из авторов исследования.

В дальнейшем ученые намерены провести новые исследования для того, чтобы понять, как сделать людей менее одинокими.

Эгоцентризм − неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную, точку зрения как заслуживающую внимания. Восприятие своей точки зрения как единственной существующей.

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