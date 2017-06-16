Детский психолог раскрыла правду об отношениях Панина с 9-летней дочерью

Вечером 14 июня 39-летний Алексей Пани вновь появился в студии ток-шоу «Пусть говорят», чтобы объяснить всей стране свою позицию в споре с экс-возлюбленной за опеку над 9-летней дочерью Аней. Сама девочка и ее психолог также рассказали, как актер ведет себя дома.

В новом эпизоде программы Андрея Малахова «Пусть говорят» обсуждалась очередная скандальная выходка известного актера Алексея Панина и соответствующее видео, попавшее в Сеть.

С первых минут эфира Алексей поспешил оправдаться за то, что ролик стал достоянием общественности:

«Меня смущает тогдашнее мое состояние. Спиртными напитками я давно не злоупотребляю, это был срыв, который был связан с тем фактом, что у меня забрали дочь».

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В студии появилась и бывшая гражданская жена Панина Юлия Юдинцева, которая обвинила экс-возлюбленного в том, что даже если он больше и не прикладывается к бутылке, он все равно явно страдает от расстройств психики, и стала умолять экспертов вмешаться в ситуацию и вернуть ей дочь. Затем Малахов пригласил к гостям саму Аню Панину, которая пришла с психологом Ниной Тарасенко.

Специалист поведала:

«Нюся рассказала мне, что на одной из вечеринок папа и его друг взяли ее за руки и за ноги и кинули в речку, где находились голые мужчины. Кроме этого, она просила очень часто не делать того, что вы делали рядом с ее спальней.

Это секс-оргии, которыми вы занимались с подругой и еще одной парой».

Тем не менее, малышка лично обратилась к присутствовавшим в студии и эмоционально заявила, что хочет жить с отцом, а не с матерью, поскольку с Алексеем она всегда может поговорить как с другом, а мать к ней безразлична.

На этих словах Аня не смогла сдержать слез и вместе с папой покинула шоу.

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