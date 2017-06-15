Виртуальная реальность избавит от страхов перед зубным врачом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Психологи провели исследование, которое показало, что существует простой способ преодолеть страх перед зубными врачами. Достаточно представить себя сидящим на пляже в плетеном кресле под яркими лучами солнца, и все тревожные ощущения мигом пройдут.

Для большинства людей, особенно среднего и старшего возраста, которые помнят «достижения» советской стоматологии, поход к зубному врачу - один из самых кошмарных моментов в жизни. Однако новое исследование позволяет предположить, что этот страх можно легко преодолеть.

Достаточно представить себя находящимся на пляже в плетеном кресле под жаркими лучами солнца, и все подобные опасения мигом испарятся.

Пациенты, которым с помощью виртуальной реальности позволяли погружаться именно в такую отпускную атмосферу, сообщали о гораздо меньшем уровне тревожности при прохождении через стоматологические процедуры.

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В то время, как самые простые отвлечения от невесёлой реальности кабинета зубного врача могут помочь снять страх перед бормашиной, именно пляжные картинки оказывают самое успокаивающее воздействие.

При этом ученые из университетов Плимута, Экзетера и Бирмингема обнаружили, что прогулка по виртуальному городу никак не помогает снять страх перед зубным врачом. Полученные результаты укрепляют ранее обнаруженные доказательства того, что картинки природы снижают уровень стресса и тревоги.

Авторы исследования подчеркивают, что шлемы виртуальной реальности могут более активно использоваться в кабинетах зубных врачей, и особенно для снижения страхов у детей.

Результаты исследования продемонстрировали, что при правильных условиях эта технология оказывает огромное положительное воздействие, а чем меньше страхов испытывает пациент, тем легче и стоматологу проводить всё необходимое лечение.

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