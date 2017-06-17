Узнай свои психические способности по знаку Зодиака

Когда речь заходит о психических способностях, многие люди воспринимают их как нечто из научной фантастики. В реальности мы все обладаем этими самыми способностями и обладаем силой их обуздать, со временем и практикой. И важным шагом в обуздании ваших психических способностей является знание особенностей своего знака зодиака, поскольку он оказывает на личность очень большое влияние, пишет Cluber.com.ua.

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1 ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

Ваша способность – находить в людях сенсационные таланты. Однажды вы споткнетесь перед уличным музыкантом, и уже в следующем году вы увидите, как он играет перед миллионами поклонников, наполнившими стадион.

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2 ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)

Вы – эксперт в ощущении «границ» других людей и прилагаете значительные усилия, чтобы не пересечь их. Вы можете легко объяснить другим, где они нарушают ваши «границы» и не побоитесь попросить их остановиться.

3 БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

Вы всегда подберете правильные слова, даже не догадываясь об этом. Они просто приходят к вам сами собой!

4 РАК (22 июня – 22 июля)

Ваша сильная сторона – эмпатия. Вы всегда можете понять, что у человека на уме, и можете уверенно использовать это в своих интересах.

5 ЛЕВ (23 июля – 22 августа)

С вами – все происходит в нужное время. Вы знаете, когда появиться на вечеринке, когда высказать собственное мнение и когда пойти на риск. Расчет времени прекрасно работает в вашу пользу.

6 ДЕВА (23 августа – 22 сентября)

Вас воспринимают как очень умного человека, потому что вы узнаете информацию до того, как ее узнают другие. Дом, созданный вами, может стать великолепным местом для воспитания ваших детей, в этом можно не сомневаться.

7 ВЕСЫ (23 сентября – 22 октября)

Вы можете «читать» других людей как книгу. Вы точно знаете, что они собираются сделать и по какой причине, с какой мотивацией. Единственным недостатком является то, что вы не знаете себя.

8 СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

Вы можете «прочесть» влечение, страсть и любовь в ком угодно. Вы хотите любви и привязанности, и эта способность помогает вам все это обрести.

9 СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Вы – оптимист. Вы точно знаете когда можно рискнуть, потому что знаете, что риск обязательно будет оправдан и наверняка окупится.

10 КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Вы точно знаете, когда расти и изменяться. Когда приходит пора увольняться с работы или продавать дом, вы знаете правильное время для свершения этого шага.

11 ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)

Ваша способность – чтение мыслей, и получение того, чего хотели. Для того, чтобы получить желаемое от других, вы притворяетесь, что ваши желания принадлежат на самом деле им и окружающие склонны в это верить.

12 РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Ваш знак имеет сильнейшую психическую способность. Вы можете увидеть всю головоломку складывающейся жизни, и точно угадаете, когда она распадется на кусочки.

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