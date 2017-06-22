На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу, любовь и благополучие

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Preuss/Scanpix

Руки любого человека — сосредоточие огромной жизненной энергии. Зная, на каком пальце носить кольцо, вы сможете усилить свое биополе и привлечь желаемое в свою жизнь.

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С давних пор практики и эзотерики использовали кольца и браслеты для усиления энергетических потоков. Со временем эти знания стали общедоступными, и сейчас каждый человек может укрепить свое биополе с помощью ювелирных колец.

Кольцо на большом пальце способствует увеличению физического здоровья и быстрому восстановлению сил.

Если вы желаете побороть хроническую болезнь, рекомендуется носить кольцо из серебра без камней.

Для поддержания хорошей физической формы можно использовать любое кольцо.

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На указательный палец стоит надеть кольцо, если вы стремитесь к продвижению по карьерной лестнице или находитесь в поиске новой работы. Усиление этого энергопотока способствует увеличению вашего влияния на людей и повышению уверенности в себе и своих силах.

Надеть кольцо на средний палец необходимо тем, кто желает привлечь достойного человека и построить крепкие отношения. Кольца из благородных металлов помогут привлечь к себе внимание и усилить эмоциональность, эмпатию и чувственность.

Привлечь богатство можно с помощью золотого кольца на безымянном пальце. Именно его энергетический поток «отвечает» за успех в материальной сфере жизни.

Кольцо на мизинце используется для усиления интуиции, гармонизации биополя и более глубокого познания окружающего мира. Практики рекомендуют носить на этом пальце кольца из серебра, камня или меди, но ни в коем случае не из золота.

Приметы об украшениях могут помочь вам не только обновить и усилить собственную энергетику, но и понять, какой аксессуар способен изменить вашу жизнь к лучшему.

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