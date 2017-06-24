Будьте осторожны, когда говорите: эти слова вызывают болезни

Многие из нас слышали о великой силе слова. Именно благодаря словам мы создаем нашу реальность и будущее. Так, один из немецких психотерапевтов Носсрат Пезешкиан обнаружил (а потом научился обезвреживать) слова, которые программируют болезни тела. Спустя какое-то время он убедительно доказал, что такие разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей. Эти слова доктор Пезешкиан объединил под общим названием «органическая речь».

Органическая речь

Органическая речь – это слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения.

Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.

Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид фразы могут так сильно вредить.

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Вот, например: лопнуло мое терпение, я уже голову сломал, что-то меня гложет, сидит у меня в почках (что-то, кто-то), мне перекрыли кислород, не перевариваю (что-то или кого-то), все соки из меня выжали, много крови мне попортили, чихать я хотел, надоело до тошноты, просто ножом по сердцу, меня уже колотит (трясет), сыт по горло, загнали меня до смерти, давят на меня...

Ну и так далее. Правда же, отличная маскировка?

Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле - отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить,

вот и выполняет.

Органическая речь создает болезнь или сообщает о ней?

Свои выводы по влиянию органической речи на здоровье человека доктор Пезешкиан опубликовал не так давно, но эти выводы уже успели многократно проверить. Особенно тщательно изучали такой вопрос: органическая речь создает болезнь или сообщает о ней? Оказалось, что именно создает. Другими словами, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека после возникновения болезни – мол, так бессознательное, которое управляет всеми физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако нет, это мнение не подтвердилось.

И теперь можно уверенно говорить, что картина такая:

сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь (закладывает программу конкретной болезни), и только потом возникает болезнь.

И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена.

И вот еще что примечательно: создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи, и совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать). Задача слов-разрушителей совсем другая – поддержать болезнь, дать ей возможность «жить и процветать». Это понятно: органическая речь – это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия: поддерживать то, что создано.

Ниже приведены обобщенные данные подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Конечно, набор слов в разрезе по болезням значительно богаче, чем в приведенной таблице, но если вы зададитесь целью установить в собственной речи слова, которые разрушают ваше здоровье, то приведенные иллюстрации помогут вам в этой продуктивной (и по-настоящему целительской) работе. И будьте уверены: как только вы обнаружите в своем обиходе слова-разрушители, ваша речь от них быстро очистится.

И механизм тут простой и понятный:

обнаружен – значит разоблачен. Разоблачен – значит обезоружен. Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни?

Эти слова и выражения создают и поддерживают болезнь:

Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит — нервная анорексия

Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее — остеохондроз

Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти — рак

Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать — язва

Что-то сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал — урологические заболевания

Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то — бронхиальная астма, гипервентиляционный синдром

Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь — заболевания крови

Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце — инфаркт миокарда

Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий — заболевания кожи, аллергия

Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная боль — мигрень, метеозавизимость

Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый — хронические судороги, подагра

Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать — гипертония

Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости — заболевания печени и желчного пузыря, а также ожирение

Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный — заболевания глаз

Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет — снижение слуха, глухота

Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лопнуло мое терпение —депрессия

Примечание. Нет никакой разницы в том, к кому (или чему) применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает (а потом поддерживает) программу болезни.

Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей – это без специальной подготовки может оказаться невозможным.

Попрактикуйтесь – понаблюдайте за тем, какие слова-разрушители присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте «проповеди» на эту тему.

Будьте, пожалуйста, деликатны: людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления. Просто поделитесь информацией. Например, дайте почитать эту или другие статьи по этой теме, предоставьте вашим близким возможность сделать самостоятельные выводы. И принять самостоятельные решения. И помните: индивидуальная речь – это то, во что категорически нельзя грубо вмешиваться!

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