Сибирская шаманка приглашает на семинар «Амазонки в городе»

 

Фото: Пресс-фото

Шакунтали - самое настоящее олицетворение Амазонки нашего времени. Она несет свободу, глубокую мудрость, тайну красоты и молодости великих женщин прошлого. Именно с этой миссией Шакунтали пришла в эту жизнь.

Уже в раннем возрасте у девочки начали проявляться необычные способности, ее все время тянуло в лес ближе к природе, она умела общаться с растениями, предсказывала погоду, события, могла расшифровать любой сон.

Вслед за пророческим сном она, будучи совсем юной, отправилась постигать истину на Алтай, где провела более семи лет в поселении белых шаманов.

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Там, вдали от цивилизации, у Шакунтали начали открываться сверхспособности - она стала видеть ауру людей, понимать все их проблемы и находить выход из любых сложных ситуаций, целить людей руками, голосом, с помощью гипноза, научилась читать судьбу по рукам, по глазам, по чертам лица, начала чувствовать все стихии и планеты и самое главное - видеть в человеке его предназначение.

Далее ее путь познания истины лежал через храмы и места силы в самых разных уголках мира, начиная от Прибайкалья, Алтая, Крыма, Индии и заканчивая Южной Америкой.

Шакунтали убедилась в том, что Знание едино на Земле и все направления имеют единый корень, основу и ведут к одной цели – совершенству людей.

С этого момента она решила посвятить свою жизнь помощи людям.

Сотни устремленных к Истине получили сильнейший духовный толчок, вдохновение и смогли добиться значительных результатов в совершенствовании себя.

Уже более 25 тысяч человек в 32 странах мира осознали силу Шакунтали и исцелились благодаря ей.

С 29.06.2017 по 07.07.2017 путь Шакунтали лежит через Ригу, и всех желающих приглашают принять участие в женских сакральных практиках и мастер-классах в ее авторской программе для женщин «Амазонка в городе».

РАСПИСАНИЕ В РИГЕ (с 29.06.2017 по 07.07.2017):

29 июня - Ритуал на удачу во всех делах. Особенно любовных. Шаманский круг женской силы.

30 июня - Мастер-класс «Как избавиться от одиночества и подготовить себя к встрече избранником». Лекция «Основы счастья и богатства женщины».

1 июля - Шаманский ритуал «Пробуждение силы женского рода»

4 июля - Мастер класс «Очищение матки. Возвращение женской силы». Шаманский круг женской силы.

2, 3 и 5 июля - Индивидуальные практики.

Занятия пройдут по адресу: Рига, ул. Лачплеша, 24, аудитории 303 и 402. 29.06.2017 и 04.07.2017 - по адресу: Рига, ул. Лачплеша, 36-3, Институт космософии «Saskarsme».

Телефон для регистрации и информации: +371 26522234; inga.skopane@inbox.lv.

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