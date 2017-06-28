Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером

Дата рождения во многом определяет судьбу представителей 12 знаков Зодиака. При этом некоторым из них достался самый сложный характер и роль скандальных и грубых людей.

Каждый человек индивидуален и неповторим. Однако для представителей одного знака Зодиака характерны общие, наиболее яркие черты, которыми их наделило созвездие-покровитель.

По мнению астрологов, пять знаков Зодиака обладают несносной натурой, грубыми манерами и не способны контролировать эмоции.

Представителям этих знаков многое прощается, ведь они вовсе не виноваты, что родились под столь неоднозначной путеводной звездой.

ПЕРВОЕ МЕСТО



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Скорпионы захватили первое место без особых усилий. Их темперамент по праву можно назвать сложным, а порой даже зловещим. Безжалостное отношение к миру, приправленное сильным самолюбием и мстительным нравом, образует взрывчатое вещество.

Не исключено, что при создании атомной бомбы Скорпионов лишь попросили отсыпать немного своего характера.

Стоять на пути такого знака Зодиака опасно. А вступая с ним в дружеские, деловые или романтические отношения, вы в любом случае подпишитесь на рабские условия, попадая в его сладкий плен.

ВТОРОЕ МЕСТО



На втором месте «пьедестала» гордо и самолюбиво расположились Овны — самый импульсивный знак Зодиака. Им доступно то, что другим не под силу: они отлично рушат все, что строили несколько лет. Будь это дом, отношения или бизнес — Овнам все равно. Если их что-то не устроило, то пропади оно пропадом. Целеустремленности им не занимать, порой она даже доходит до абсурда. Огненный знак с удовольствием и рьяным упорством в буквальном смысле пойдет напролом и по головам.

Для близких людей существует важное условие — всегда признавать, что Овен прав, даже если он не прав.

ТРЕТЬЕ МЕСТО



Знак Зодиака, который практически никогда не может определиться, оказался в тройке финалистов. Близнецы, которые постоянно пребывают в поиске себя, своего спутника и смысла жизни, обладают на удивление сложным характером. Они ослепительные, общительные, но слишком капризные и одержимые собственным «я». Возникающие трудности Близнецы встречают с безразличием в сердце. Им совершенно не сложно отказаться от чего-то или кого-то. Мнение окружающих для них — пустой звук. В своих стремлениях они жестоки и эгоистичны, а их коварство не знает границ. Жизнь для этого знака Зодиака — шахматная доска, где они постоянно одерживают победу.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО



Водолеи занимают четвертое место в списке самых сложных знаков Зодиака. Эти личности довольно приветливы, дружелюбны и общительны, но интересует их только личное мнение, удобство и собственная персона.

Любители публики и славы спокойно оправдают себя, свалив вину на другого человека, даже если за это грозит смертная казнь.

Ну не видят Водолеи ничего зазорного в том, чтобы показать себя только с хорошей стороны. Амбициозны, но слишком эмоциональны. Ураган чувств иногда уносит их с обдуманного и верного жизненного пути.

ПЯТОЕ МЕСТО



Козероги твердо встали на пятую позицию и не уступят ее никому, обладая столь сложным и несгибаемым характером. Это тяжелые на подъем люди. Если говорить об упрямстве, то все знаки Зодиака уступают в этом Козерогам. Их честолюбие указывает на жесткие критерии в выборе спутника жизни, любимого человека и деловых партнеров. Общаться с вами просто так Козерог не будет, сначала нужно заслужить его уважение. Тяжело приходится людям, которые влюбились в Козерогов. Остается только пожелать терпения, мужества и огромной выдержки.

Каждый знак Зодиака имеет в характере свои минусы и плюсы, просто у данных представителей «сложной пятерки» они выражены ярче, чем у остальных.

Проявляйте к ним терпение и не стойте у них на пути, ведь таким людям достаточно сложно совладать с собой.

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