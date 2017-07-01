Кто какая нечисть по знаку Зодиака? Тонкий юмор астрологов не без доли правды

 

Фото: flickr.com/ Nicko Gibson

У астрологов тоже есть чувство юмора, под воздействием которого и был создан этот шутливый гороскоп. Но ведь в шутке всегда есть доля правды, не так ли? Узнай, какая ты нечисть, с помощью этих описаний.

Овен - Змей Горыныч (21 марта - 20 апреля)

Марс оказывает на животное непреодолимое влияние, что заставляет его не только «прожигать» окружающих вниманием и заботой, но и просто-таки испепелять прямолинейностью своих высказываний.

Змей Горыныч - нечисть импульсивная. Ему стоит научиться думать каждой из семи голов, прежде чем крушить все на своем пути.

Личность этого зверя поражает своими масштабами, из-за чего ему никогда не удается примерить на себя чужую шкуру. Это и становится причиной его непомерной гордыни и самоуверенности. Привык мыслить глобально, часто преувеличивая факты.

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Телец - Домовой (21 апреля - 21 мая)

Домовой - это настоящий Золотой Телец. Но все злато он будет хранить в плотно закрытой банке, к которой, можешь не сомневаться, доступ тебе будет закрыт. Домовой - заботливый и практичный, но все-таки нечисть, потому как бывает упрям, эгоистичен, ревнив и неуступчив. Спорить с ним просто бесполезно. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы два Домовых встретились на одной территории. Ведь в таком случае можешь забыть о том, что такое спокойная жизнь. Их постоянные выяснения отношений не дадут тебе расслабиться ни на минуту.

Близнецы - Леший (22 мая - 21 июня)

Леший - натура очень переменчивая. Две минуты назад он мог устраивать тебе головомойку и разбор полетов, а сейчас больше похож на тихий и заботливый кондиционер, от которого веет прохладой.

Для того чтобы выяснить отношения с Лешим, нужно обладать устойчивой психикой, здоровым чувством юмора и большим запасом свободного времени.

Если слушать Лешего, то он будет утверждать, что только у него все конечности растут из правильного места. Эта нечисть обладает даром слова, даром дела и даром занудства, так что постарайся не попадать под его двадцатичасовые монологи и нравоучения на любую выбранную тематику.

Рак - Кикимора (22 июня - 22 июля)

Кикимора - нечисть мечтательная, чуткая и даже ласковая и сентиментальная. В ней бушуют разные порывы, которые заставляют ее стремиться то в дом к очагу, то на волю к любимому болотцу. Часто бывает несчастна в личной жизни, так как не может определиться между Домовым и Водяным. Любит помогать окружающим - она тебя холодной водичкой обольет, грязью целебной измажет, пиявок наставит, тиной укутает и под куст выздоравливать положит. Кикимора - преданный и верный друг, если попал к ней - ты обречен.

Лев - Кот Баюн (23 июля - 23 августа)

Нечисть, обладающая магнетизмом и артистизмом. Идет направо - песнь заводит, налево - сказку говорит. И делает это Кот Баюн даже при явных признаках отсутствия у него голоса и слуха.

Может убаюкать любого, даже тех, кто спать и не собирался. Иногда страдает амнезией и может выборочно не помнить какие-то вещи.

Кот Баюн - животное дикое: как ни корми, а в лес все равно смотрит. Но тем не менее нужно относиться к нему с любовью и уважением - вычесывать блох, гладить, поить молочком, иначе Кот Баюн откажется быть твоим смыслом жизни, вот так вот!

Дева - Баба Яга (24 августа - 23 сентября)

Да и вовсе не Баба Яга это, а самая настоящая Василиса Премудрая, утомленная мирскими хлопотами и разочаровавшаяся во всех и вся. Из-за этого она стала мизантропом и уединилась в лесной глуши. В цинизме и плетении козней ей вряд ли найдется равный даже среди нечисти. Бабуля спокойно варит зелья и сушит мухоморы, чтобы угостить кого-нибудь при возможности. Замкнутая, осторожная, занудная и требовательная, ни в какую не идет на компромиссы.

Наделена даром читать дурные мысли и понимать гадости с полуслова. При этом может дать адекватный отпор, предложив клубочек и указав направление метлой.

Зато в избушке у нее идеальная организация пространства, а все зелья расставлены по алфавиту.

Весы - Мара (24 сентября - 23 октября)

Мара - нечисть очень неопределенная. Она ничего не предпримет, пока тщательно не взвесит все за и против. Чрезвычайно шумна и назойлива - до шести утра способна бурно рассказывать историю о том, как она дошла до такой жизни после смерти. Заставить ее что-то сделать можно, только сильно заинтересовав, потому что эта нечисть руководствуется примерно следующей логикой: зачем идти, когда можно стоять, зачем сидеть, когда можно лежать. Слабонервным и нетерпеливым с ней лучше не связываться. А также не стоит ожидать от нее активных действий по отношению к чему-либо.

Скорпион - Русалка (24 октября - 22 ноября)

Намереваясь искупаться, обязательно прихвати с собой полотенце, резиновые тапочки и делай все очень тихо, чтобы тебе не встретилась Русалка. Это милое с виду создание заставит тебя ждать, пока она часами расчесывает свои волосы, даже если их немного, и если ты посмеешь помешать процессу, забьет гребнем и утащит на дно.

Русалочья натура очень переменчива. Секунду назад она пожертвовала ради тебя голос Ведьме, а уже спустя мгновение превратила своего возлюбленного в пену морскую.

В то же время Русалка независима, своенравна и непокорна, чтобы на нее повлиять - дави на жалость.

Стрелец - Лихо Одноглазое (23 ноября - 21 декабря)

Лихо Одноглазое бывает таким, только если его не вовремя разбудить. Ведь в таком случае нечисть берет в руки свой лук и стрелы и прицеливается, щуря при этом один глаз. Те немногочисленные, кто сумел пережить эту встречу, оставили своим потомкам четкое указание: «Не будить!». Лихо на самом деле законченный романтик и идеалист. Он верит в любовь с первого взгляда, в дружбу со второго и в развод с третьего.

Козерог - Кащей Бессмертный (22 декабря - 20 января)

Нечисть упрямая, честолюбивая, а также пуленепробиваемая, водонепроницаемая и очень волевая.

Кащей не склонен к полноте, отменный стратег и руководитель, особенно когда речь заходит о добытом в борьбе золоте - над ним он будет чахнуть долго.

Ревнив, но умеет себя контролировать. Маньяк и полон азарта, преследовать и реализовывать свои планы может хоть всю жизнь. С виду может показаться, что он мягкий и пушистый, но костюм зайца скрывает в себе утку, яйцо и железный характер.

Водолей - Соловей Разбойник (21 января - 18 февраля)

Соловей Разбойник - натура воздушная, дружелюбная и безответственная. Может свистнуть так, чтобы у жертвы мгновенно заложило уши и пропала пространственная ориентация, что позволяет ему без малейшего сопротивления забрать коня, оружие и другие блага. Соловью подходят творческие профессии пера и топора. Щедро одарен от природы, но сил хватило развить только умение красиво свистеть. Отличается общительностью, оптимизмом и нечеловеческим обаянием. Умеет и любит строить воздушные замки, которые сам же потом и рушит на глазах у изумленной публики.

Рыбы - Водяной (19 февраля - 20 марта)

Водяной настолько привязан к своему болоту, что порой и вовсе перестает из него вылезать. В глубине души этой нечисти всегда есть место мечтам о морях и приключениях. Этот неисправимый романтик верит в алые паруса, может похвастаться живым воображением устрицы и интеллектуальным потенциалом дельфина. У Водяного тонкая и ранимая душа, но ни одна болотная тварь не способна оценить этого по достоинству. Всегда обитает на глубине и зрит в корень. Если потянешься к нему за советом, можешь утонуть.

Если твое описание совпало, обязательно поделись с друзьями, пусть тоже узнают о том, какая они нечисть!

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