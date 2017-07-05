Почему люди с карими глазами самые лучшие

Ну и повезло же кареглазым! На земном шаре очень много людей с карими глазами. И это настоящее везение. Взгляд кареглазых самый притягательный. От такого взгляда становится тепло и светло на душе. Но кроме того, есть еще много других приятных бонусов.

Исследования ученых показали, что кареглазые люди обладают уникальными чертами характера.

Возможно, это как-то связано с особенным набором генов, которые влияют не только на цвет глаз, но и на характер человека.

В приведенном ниже описании вы наверняка узнаете многих своих знакомых и очень удивитесь, а может, и нет!

Кареглазые люди

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Люди с карими глазами больше располагают к себе и вызывают доверие, в отличие, к примеру, от голубоглазых. Они общительны, вокруг них всегда много последователей и друзей, готовых поддержать любые начинания. И это прекрасно! Энергичность, активность, чувствительность и любопытство обладателей карих глаз восхищают!

Благодаря способностям к эмпатии и хорошим социальным навыкам

кареглазые люди легко находят работу по душе и достигают успехов в профессиональной сфере. Они могут найти подход к любому человеку!

Общение — это так важно… Психологи считают, что кареглазые мужчины более эмоциональны, чем остальные представители мужского пола. Они способны чувствовать, понимать свою женщину, переживать вместе с нею, быть рядом до последнего.

Кареглазые женщины — люди с большим сердцем, они любвеобильны и открыты. Готовы всегда прийти на помощь и сделают все ради своих близких, чего бы это им ни стоило!

Люди с карими глазами должны быть очень осторожны.

Доброта, искренность, способность сочувствовать — прекрасные черты, но есть те, кто может без зазрения совести ими воспользоваться.

Не стоит позволять никому садиться вам на голову!

Проявляя доброту и хорошее отношение к людям, мы проявляем силу. Тот, кто так не может, воспринимает щедрое сердце как слабость и готов сыграть на этом… Будьте внимательны к своему окружению, кареглазые, самые лучшие!

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