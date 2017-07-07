С давних времен люди знают, что тайные помыслы человека можно прочитать по глазам. И с точки зрения физиогномики, по цвету глаз человека можно узнать много интересного не только о нем самом, но и о его совместимости и взаимоотношениях с другими людьми. Обратив внимание на цвет глаз, можно сразу сложить о человеке какое-то впечатление, что иногда бывает очень полезно. Как говорится, встречаем «по одежке»… И что же означает синий?

Синеглазые — обаятельны, эмоциональны, чувственны, сентиментальны и романтичны. Способны на большую страсть, могут сильно влюбляться. Но и требования к партнеру предъявляют большие.

Синий цвет — это сочетание холодного и насыщенного оттенков, поэтому эмоциональность синеглазых находит свое отражение не только в пылкой любви, но и в неистовой антипатии

— если им кто-то не нравится, они способны долго и упорно вести с ним войну.

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Они бесстрашны, нередко лезут на рожон, движимые эмоциями. Даже если это им вредит и не является практичным. Ведь руководствуются они чувствами.

Могут быть субъективны. Во всем ищут правду и справедливость. Надменны, высокомерны, конфликтны, злопамятны. Они — заядлые спорщики. Сильные, решительные люди. Способны к авантюрам. Могут быть лидерами, но больше теневыми.

Им необходимо учиться тщательнее продумывать свои поступки и не поддаваться импульсивным действиям под влиянием эмоций.

Также нужно быть более чуткими, лояльными и великодушными по отношению к другим.

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