О каждом знаке Зодиака одним словом: коротко и ясно

Предлагаем вашему вниманию довольно необычный гороскоп - полная характеристика каждого знака Зодиака одним словом, которое говорит обо всем. Коротко и ясно! Интересно? Тогда читайте...

Овен – «лучший»

Если Весы скажут вам, что все равны и не бывает лучших и худших, то Овнам как раз наоборот – нравится, когда их называют лучшими. Овен любит соперничать и быть первым во всем. Почему любимое слово Овна «лучший»? Потому что

каждый раз, когда он ходит куда-либо, старается упомянуть это слово: «Это лучший ресторан в городе!» «Друзья, это лучшая пицца, попробуйте!», «У меня лучший парень/лучшая девушка!».

Если хотите постоянно радовать своего Овна, называйте его почаще лучшим (или лучшей).

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Лев – «неповторимый»

Овну нравится, когда он лучший по сравнению с другими, а вот если начать сравнивать Льва с кем-либо, то он придет в ярость! Так любят делать Девы, они анализируют Льва с прошлыми любовниками и говорят прямо: «Вот ты в этом лучше тех моих предыдущих, польза от тебя очевидна!». А ведь Лев — уникальный и неповторимый!

Ему важно быть исключительным в глазах любимого человека. Лев любит производить впечатление на людей и ждет оваций и поклонения, восхищенных взглядов.

Скажите Льву, что он неповторимый и не сравнивайте его ни с какой звездой!

Дева – «правильный»

Для Девы важно быть правильной во всем, Девы соблюдают правила и не нарушают социальных норм.

Такие вот конформисты, которые не перейдут дорогу на красный свет светофора. Они будут терпеливо ждать, пока не загорится зеленый, даже если нет машин.

Мужчине-Деве важно знать, что он живет правильно, что все его действия разумны, а главное — рациональны. Девы все планируют заранее, чтобы избежать ошибок, которые обычно панически боятся совершить. Девушки-Девы гордятся своей правильностью – они отличницы, умницы и хорошие хозяйки.

Телец — «надежный»

Телец очень любит надежность и рисковать подобно Овну в надежде быть лучшим всегда и во всем не будет. Тельцу важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, он хочет себя материально обезопасить. Сам он тоже очень надежный человек и постоянный,

его обещаниям можно верить, он хороший друг, вовремя придет на помощь, поможет практичным советом и никогда не предаст.

Хвалите Тельцов за их надежность!

Весы — «прелестный»

Прелестный – синоним слова прекрасный! Как же Весы любят видеть прекрасное во всем! Красивая картина, приятная девушка, очаровательный парень! А что это за прелестные цветы на подоконнике? Ах, как прелестно было сказано!

Весам нравится, когда им говорят, что они грациозны, ими нужно восхищаться как произведением искусства!

Смотрите на закат у моря вместе и подмечайте каждое мгновение как прекрасное! Мужчин, рожденных под эти знаком, следует похвалить за их романтичность и умение быть джентльменами.

Козерог — «статусный»

Козерог посмотрит на машину человека и быстро оценит его материальное положение. Он уверен, что люди будут его считать значимым в случае, если он перечислит все свои регалии.

Ему важны дипломы, награды и профессиональное признание. Козерог через достижения подтверждает свою статусность.

Статус определяет вес человека в социуме, Козерогу важно ощущать себя «Личностью», делающей что-то значимое. Скажите Козерогам, что они незаменимые работники, отличные кормильцы, преданные друзья! А главное – всегда давайте им понять, что то, чем они занимаются, является важным и ценным. Козерог ставит работу на первое место и ждет признания своих заслуг в этой области.

Стрелец — «авторитетный»

Авторитет дает полномочия давать советы, к которым будут прислушиваться люди, а Стрельцы – мастера направлять других на путь истинный. Стрелец стремится быть авторитетной персоной, причем это не ради власти, а ради уважения в обществе. Стрелец любит, когда его уважают и с ним советуются по любым вопросам.

Сам же он всегда старается развиваться и расширять кругозор, чтобы иметь право воспитывать людей в морально-нравственном плане.

Стрелец учится у известных гуру и воспринимает информацию из авторитетных источников. Поэтому покажите свое уважение к Стрельцу через принятие его мыслей и убеждений.

Скорпион — «мощный»

Быстрый, интенсивный, бесстрашный, он ничего не любит делать наполовину. Скорпион отдает себя без остатка делу и, соответственно, его энергичные действия вызывают мощную реакцию у окружающих. У Скорпиона большой запас жизненных сил, он может внезапно бросить то, к чему шел несколько лет, и пойти совсем в другую сторону, потому что так велит сердце.

Он независим от стереотипов общества, ему все равно, что о нем скажут другие. Скорпион уверенный в себе и своенравный.

За ним хочется следовать. Скорпион любит производить мощное впечатление на людей и оценивает действия других либо как «мощные» , либо как вообще никакие.

Рак — «безопасный»

Рак обладает большой интуицией на опасные ситуации, за что его часто называют трусливым и мнительным. На самом деле интуиция ему помогает в решении многих вопросов, и, кстати, Рак часто чувствует обман и старается не совершать сделки, в которых он проиграет.

В отряде туристов известного «перевала Дятлова» единственным выжившим оказался Юрий Юдин, Рак по знаку Зодиака, – за день до трагедии он почувствовал себя плохо и уехал домой.

Его интуиция правильно почувствовала грядущую беду. Рак любит безопасность, так что сделайте его существование безопасным и комфортным, и тогда он раскроется. Также больше всего Рак опасается того, что кому-то из его близких может угрожать опасность. Так что действительно порадовать Рака можно гарантией того, что с ним и его детьми, родителями ничего не случится. «Безопасный» – это слово подходит для него больше остальных знаков.

Рыбы — «сказочный»

У Рыб богатое воображение, они живут в необычном мире, в мире, где чудеса реальны, а мечты сбываются легко. Рыбы – знак творчества и вдохновения, Нептун – управитель Рыб, планета высшей безусловной любви, это символ Бездны, откуда черпается все прекрасное и сказочное. Сказочный мир существует не только в тонком мире, его можно создать и в нашем, материальном мире.

Какой мир себе создадите в голове, такой и будет в реальности, только нужно не забывать переставлять ноги и действовать ради осуществления всего задуманного в реальности.

Ведь когда-то мы тоже не могли поверить в то, что самолеты могут летать, а железо — плавать по воде. Так что сказочной свою жизнь сделать вполне реально, если сильно захотеть и поверить.

Водолей — «оригинальный»

Водолеи любят выделяться и быть не похожими на других, они действуют нестандартно и в любом деле проявляют креативность. Причем это у них получается легко и естественно, потому что Водолей понимает, что все гениальное просто.

Если вы не можете выпутаться из сложной ситуации, обратитесь к Водолею – он предложит простой и оригинальный выход, который вам и в голову не приходил.

Водолей – это тот человек, который видит открытую форточку, когда вы бьетесь как муха об стекло. Зачем искать сложные решения проблем? Все на самом деле проще, чем кажется, а мы любим сами все усложнять. Поэтому слово «оригинальный» законно принадлежит Водолеям.

Близнецы — «интересный»

Ох как интересно! – так восторженно обычно реагируют Близнецы на новую информацию. Близнецы любознательны и всегда готовы узнавать новое, они открыты к знаниям и больше всего боятся скуки, рутины.

Общаясь с людьми, Близнецы стараются быть для каждого максимально интересными, поэтому с ними бывает легко и в удовольствие вести беседу.

Будьте также интересными для них, обсуждайте последние новости и познавательные материалы. Не допускайте занудства и не будьте излишне требовательными в общении с Близнецами, иначе они сбегут от вас!

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