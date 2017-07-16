Гороскоп-предупреждение: что никогда не прощают знаки Зодиака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Маленькая оплошность при общении с человеком может обернуться вековой враждой. Представители зодиакального круга обладают индивидуальными особенностями характера, и даже обижаются они по-разному.

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Астрологи сходятся во мнении, что каждый знак Зодиака своеобразен и неповторим.

Что для одного покажется милой шалостью, для другого станет веской причиной разорвать все связи.

Стоит проявлять тактичность при общении с импульсивными, ранимыми и чересчур обидчивыми знаками. Рекомендации гороскопа помогут вам соблюсти субординацию и не обзавестись врагами.

Овен

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Овны никогда не простят две вещи: когда кто-то вздумает им помешать и когда никто не захочет им помочь. Представители этого знака Зодиака нуждаются в приверженцах их идей. Однако упаси вас Господь дать Овну совет или указать на то, что он совершил ошибку. С ними нужно быть поосторожнее. Не злите его и не препятствуйте этому знаку, обходите острые углы при общении.

Телец

Тельцы любят комфорт и свои драгоценные вещи, много вещей.

Они так кропотливо трудятся и практически не дышат над своим оазисом уюта и благополучия, что любого расхитителя их спокойствия встречают с огромной злобой.

Представителям этого знака Зодиака дыру в сердце оставляет чужое вмешательство. Особенно встречный отказ, который лишит их полномочий и мирских благ.

Близнецы

Самый общительный знак Зодиака обожает находиться в водовороте интриг, сплетен и авантюр. Общение с людьми, дружеское и не очень, для них как глоток свежего воздуха. А вот когда на горизонте появляется собственник, ревнивец или эгоист и уводит Близнецов из привычного русла жизни, начинается борьба. Они никогда не простят вам, если вы поставите ультиматум и перекроете их пути общения. Скорее всего, они даже предпочтут разговор с соседкой, чем жизнь с человеком, не разделяющим их предпочтений.

Рак

К Ракам нужен особый подход.

Этот знак Зодиака терпеть не может, когда в его внутренний мир пытается залезть первый встречный или, того хуже, близкий человек.

В любом случае выудить у Раков какую-то информацию, секреты или тайные страхи просто невозможно. Они прекрасные шпионы и партизаны, когда речь заходит о самом сокровенном. Однако если вдруг случилось чудо и представители этого знака начали рассказывать вам волнующие подробности, необходимо слушать внимательно, не перебивая, с огромным интересом.

Лев

Львы были рождены, чтобы сиять и грациозно принимать в свой адрес комплименты, восхищения и подарки. Неужели люди могут себе позволить столь непростительную вещь и не упасть от восторга, когда представители этого знака Зодиака появляются в дверях? Критику, тем более необоснованную, Львы не приемлют. Они прекрасно знают, что лучше всех, и глупцы те, кто этого не понимает.

Дева

Девы — это природные аккуратисты.

Они ни за что не проникнутся к вам уважением, если у вас дома бардак, в душе разгром, а в мыслях хаос.

Все вокруг них должно быть аккуратно и чисто. Педантичность этогозЗнака Зодиака граничит с ювелирной точностью. И если вы вдруг допустили ошибку и все пошло вразнос с идеальным сценарием, Девы еще долго будут вспоминать это и громко вздыхать. Конечно, где-нибудь подальше от вас.

Весы

Гармоничный знак Зодиака боится лишь одного — что кто-то своим присутствием и неаккуратностью возьмет да и собьет их внутреннее равновесие. Если ваши действия вносят разлад в жизнь Весов, ждите обиды. Представители этого знака не любят, когда их баланс, к которому, между прочим, они долго шли, взяли и разрушили в одну минуту. Даже если Весы влюбились в вас, вы для них все равно ужасный создатель хаоса.

Скорпион

Конечно, капризных Скорпионов многое не устраивает, но они могут взять себя в руки и как-то пережить ваше беспутство. Но за что представители этого знака Зодиака карают, причем страшно, так это за измену.

Неважно, что вы предали: их интересы, брачные узы или дружеские связи, — Скорпионы никогда не простят человеческой неверности.

А расплата будет страшнее средневековых пыток.

Стрелец

Знак Зодиака, который любит динамичный ритм жизни, пренебрежительно относится к любого рода препятствиям на пути. Если на внешние обстоятельства обидеться достаточно сложно, то на человека, который вносит рутину в их увлекательную судьбу, — вполне. Нельзя врываться в жизнь Стрельцов с указателем и твердить о том, что они держатся неправильного курса. Представители этого знака Зодиака просто вычеркнут вас из списка приближенных людей.

Козерог

Козерогов нельзя ущемлять.

Представители этого знака Зодиака терпеть не могут, когда с их мнением не считаются или вообще относятся пренебрежительно к их персоне.

Даже высокопоставленные люди не имеют права смотреть сверху вниз на Козерогов. Конечно, скрытный знак не расскажет вам при личной встрече о своем огромном эго, но на всякий случай лучше поклониться.

Водолей

Кажется, что с Водолеем поссориться просто невозможно. Однако это ошибочное утверждение. Представители этого знака Зодиака не выносят, когда кто-то пытается ограничить их свободу. Им жизненно необходимо обладать независимостью и свободомыслием. Человек, который нарушает границы личного пространства Водолеев, незамедлительно попадает в список «людей, от которых стоит держаться подальше».

Рыбы

Рыбам важно знать, что они нужны и что к ним прислушиваются. Конечно, им льстит, что люди не находят себе места без их помощи и содействия. По гороскопу,

представители этого знака Зодиака достаточно эгоистичны и с легкостью обидятся на вас, если вдруг вы решите пренебречь их советом.

Не посвященные в дела близких людей Рыбы становятся холодными и отдаленными. Но будьте уверены, в глубине души они пылают гневом.

Каждый человек при общении с социумом подвержен грубости со стороны людей. Многие стараются задеть чувства со злым умыслом, другие — по неосторожности. Но следует помнить, что истинный путь к гармонии — это избавление от обид и злости. Не копите негативные чувства, освобождайтесь от них.

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