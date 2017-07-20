Гороскоп грехов: какие пороки свойственны вашему знаку Зодиака

Созвездие, под покровительством которого мы родились, наделяет нас не только достоинствами, но и недостатками. Каждому знаку Зодиака свыше достался свой личный порок, который необходимо искоренить.

Все без исключения люди имеют пороки, и порой их сложно подавить.

У представителей каждого знака Зодиака есть свои изъяны, свойственные только им. Узнайте, какой грех способны совершить вы,

исходя из расположения звезд в момент рождения, и подумайте, можно ли этого избежать.

Овен

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Овны способны совершить убийство, пребывая в состоянии сильного душевного волнения. Конечно, это не значит, что каждый представитель этого знака Зодиака может такое сделать. Но Овнам необходимо быть настороже, так как они очень вспыльчивы и в них легко разбудить зверя.

Телец

На первом месте из грехов у Тельцов находится жадность.

Им никогда не бывает чего-то достаточно - ни еды, ни сексуальной близости, ни денег, ни внимания. Сколько бы всего этого ни было, Тельцам нужно еще больше.

Дабы получить желаемое, они готовы на многое. Но это не единственный их порок. Тельцы чрезмерно любят себя. Они все время ждут в свою сторону восхищения от окружающих.

Близнецы

Лживость - основной недостаток Близнецов. Они любят приврать во всем, о чем бы ни шла речь, даже если разговор о погоде. Уж если Близнецы не соврут, то точно приукрасят. Поэтому не стоит полностью доверять их словам, иначе есть риск попасть впросак.

Рак

Раки склонны сотворять себе кумира.

Любимый человек Рака становится для него Богом. Он готов падать к ногам своего божества, угождая ему всегда и во всем.

Раки настолько отдаются предмету своего обожания, что даже перестают думать о себе.

Лев

Таких нарциссов, как Львы, больше нигде не найти. Это самый самовлюбленный знак Зодиака. Мания величия и заносчивость типичны для представителей этого созвзедия. Львы всегда думают лишь о себе. Даже близкие люди стараются держаться от них в стороне. Не удивительно, что Львы этого порой не замечают, ведь для Льва существует только он сам.

Дева

Зависть является большим изъяном Дев. Это относится не только к вещам, но и к людям.

Если Дева заметит какую-либо вещь, она будет жаждать ее, пусть в ней и нет особой необходимости.

Даже если она получит желаемое, зависть у нее внутри погаснет нескоро.

Весы

Весы обожают зеркало. Точнее, собственное отражение в нем. От своей красоты Весы буквально млеют. Утешает то, что внутренний мир для Весов также немаловажен. Они осознают, что одной только внешней красотой мир им покорить не удастся.

Скорпион

Вожделение - главный грех Скорпионов.

Для этого знака характерно чрезмерное желание стать самым лучшим другом всем вокруг. Такое ярое стремление мешает Скорпионам встретить настоящую любовь.

Это настоящее горе, когда кто-то отказывается с ними дружить.

Стрелец

Стрельцы способны на измены. Они заигрывают со всеми. Сексуальная связь для Стрельцов - всего лишь удовольствие, поэтому постоянство не входит в число их лучших качеств. Даже если Стрелец всем сердцем любит, ему будет тяжело пройти мимо кого-то другого.

Козерог

Алчность - порок Козерогов. Поэтому

они готовы работать днями и ночами и даже переступить кому-то дорогу. Ведь в конце концов у них будет много денег и славы.

Но Козероги не привыкли тратить: они так усердно трудятся, чтобы все это копить. И всегда им нужно больше.

Водолей

Водолеи для самих себя всегда неподражаемы. Если речь о внешних качествах, то несомненно, что они лучше всех, если об умственных способностях - то самые смышленые, и так далее. Водолеям стоит раскрыть глаза и увидеть, что каждый человек прекрасен.

Рыбы

Рыбы - мечтатели. Они обитают в своем мирке, и им там нравится. Они мечтают о чем-то возвышенном и забывают о земных делах.

Окружающие считают, что они ленятся, но Рыбы не хотят заморачиваться по пустякам, ведь жизнь - это здесь и сейчас!

У каждого знака Зодиака есть свои недостатки. Умение им противостоять сделает вас несокрушимым человеком, способным на многое. Не поддавайтесь собственным грехам.

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