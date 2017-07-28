Лучше их не злить! Пять самых подлых девушек по знаку Зодиака

Существует тип людей, о которых вы думаете и говорите себе: «Она ужасная стерва». Такие девушки всегда портят настроение. Остерегайтесь их разозлить, иначе это вам будет дорого стоить. Вот какие знаки могут быть самыми подлыми и коварными:

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы ведут себя так, как будто им должен весь мир, даже если их никто не любит. Девушка-Близнецы — та девушка, которая отказывается знать вас, если вы не окажете ей какую-то услугу.

Когда она ведет себя подобным образом, вам нужно попытаться сбить с нее спесь, но это не всегда работает.

Если Близнецы чувствуют, что вы сопротивляетесь им каким-либо образом, они будут вести себя еще хуже, насколько это возможно.

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Лев (23 июля — 22 августа)

Девушка-Лев ведет себя как принцесса, и если вы относитесь к ней с должным вниманием и почестями, которые, как она думает, она заслуживает, она снизойдет до вас и расскажет, как она себя чувствует. Девушка-Лев будет коварной с теми, кого она считает неспособными справиться с ней, вместо того чтобы произвести хорошее впечатление.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева может быть очень холодной и расчетливой. Но ей не всегда нравится эта сторона своей натуры.

Когда Дева в плохом настроении, до нее может быть очень трудно достучаться, потому что она может проявлять злобный и раздражительный характер.

Дева очень много делает для своих друзей и семьи, но, если они не ценят ее, она может плохо относиться к ним. Дева обычно бывает грубой, пока люди не научатся ее уважать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион имеет тенденцию быть коварным для всех, кто не может справиться с ее интенсивной, сильной личностью. На самом деле

Девушка-Скорпион может охотно идти на встречу, но, если вы не оцените ее по заслугам, ее отношение к вам кардинально изменится.

Она может даже не злиться на вас, но если вы стоите на ее пути, она определенно собирается выплеснуть собственный гнев на ближнего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Девушка-Козерог, как правило, ненавидит всех и каждого время от времени, а это значит, что если она будет грубой или злой для вас по какой-либо очевидной причине, то, вероятно, просто проходит через это эмоционально. Девушка-Козерог не всегда знает, когда она коварна, она не делает это намеренно. Но если вы застанете ее в очень тяжелое время, она может попытаться отмахнуться от ваших комментариев о ее отношении, даже если знает, что она злее, чем обычно.

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