Лучше их не злить! Пять самых подлых девушек по знаку Зодиака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Christopher Boswell/Scanpix

Существует тип людей, о которых вы думаете и говорите себе: «Она ужасная стерва». Такие девушки всегда портят настроение. Остерегайтесь их разозлить, иначе это вам будет дорого стоить. Вот какие знаки могут быть самыми подлыми и коварными:

Еще по этой теме

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы ведут себя так, как будто им должен весь мир, даже если их никто не любит. Девушка-Близнецы — та девушка, которая отказывается знать вас, если вы не окажете ей какую-то услугу.

Когда она ведет себя подобным образом, вам нужно попытаться сбить с нее спесь, но это не всегда работает.

Если Близнецы чувствуют, что вы сопротивляетесь им каким-либо образом, они будут вести себя еще хуже, насколько это возможно.

Реклама

Лев (23 июля — 22 августа)

Девушка-Лев ведет себя как принцесса, и если вы относитесь к ней с должным вниманием и почестями, которые, как она думает, она заслуживает, она снизойдет до вас и расскажет, как она себя чувствует. Девушка-Лев будет коварной с теми, кого она считает неспособными справиться с ней, вместо того чтобы произвести хорошее впечатление.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева может быть очень холодной и расчетливой. Но ей не всегда нравится эта сторона своей натуры.

Когда Дева в плохом настроении, до нее может быть очень трудно достучаться, потому что она может проявлять злобный и раздражительный характер.

Дева очень много делает для своих друзей и семьи, но, если они не ценят ее, она может плохо относиться к ним. Дева обычно бывает грубой, пока люди не научатся ее уважать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион имеет тенденцию быть коварным для всех, кто не может справиться с ее интенсивной, сильной личностью. На самом деле

Девушка-Скорпион может охотно идти на встречу, но, если вы не оцените ее по заслугам, ее отношение к вам кардинально изменится.

Она может даже не злиться на вас, но если вы стоите на ее пути, она определенно собирается выплеснуть собственный гнев на ближнего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Девушка-Козерог, как правило, ненавидит всех и каждого время от времени, а это значит, что если она будет грубой или злой для вас по какой-либо очевидной причине, то, вероятно, просто проходит через это эмоционально. Девушка-Козерог не всегда знает, когда она коварна, она не делает это намеренно. Но если вы застанете ее в очень тяжелое время, она может попытаться отмахнуться от ваших комментариев о ее отношении, даже если знает, что она злее, чем обычно.

Еще по этой теме
Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью

Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером

Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером

Врут и не краснеют: 5 знаков Зодиака - профессиональные лжецы

Врут и не краснеют: 5 знаков Зодиака - профессиональные лжецы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Baloži, 54600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 239000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка Новости

В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка

В Абхазии разбился самолет с туристами из России Новости

В Абхазии разбился самолет с туристами из России

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев Новости

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Гороскоп

Психология

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 