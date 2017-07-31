4 знака Зодиака, которые не видят себя в браке

Никаких свадебных церемоний для ЭТИХ знаков!

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен ВСЕГДА играет по собственным правилам, поэтому, если вы не раскроете карты вначале отношений, он отыграется на вас позже. Почему? Потому что,

даже если вы предполагаете, что Овен расслабится во время длительных отношений, вы скоро поймете, что это не так.

Овен опасается не потери свободы после брака, а того, что его вторая половинка не сможет идти в ногу с ним.

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Близнецы (21 мая — 20 июня)

Одним из лучших качеств Близнецов являются их отличные коммуникативные навыки, однако они не могут правильно расставить приоритеты. Когда дело доходит до долгосрочных отношений и обязательств, их нерешительность может разрушить связь.

Близнецы — профессионалы в случайных знакомствах, потому что в таком случае им не приходится беспокоиться о принятии важных решений.

Если они чувствуют, что кто-то становится слишком близким им, они могут разорвать отношения быстрее, чем осмыслить то, что произошло.

Для Близнецов обязательство означает встать лицом к лицу со своими страхами.

Стрелец (22 ноября — 19 декабря)

Стрелец счастлив, когда хорошо проводит время в одиночестве или с друзьями. Когда отношения начинают становиться серьезными, он может отдаляться. Лучше не подталкивать его к выбору, пока он не уверен в том, чего хочет, иначе он исчезнет навсегда.

Преданность Стрельца — любопытная вещь. Вначале может показаться, что он хорошо проводит время и смирился с идеей долгосрочных отношений.

Но как только он понимает, что он в них надолго, то начинает действовать как обычно, потому что переживает о своей свободе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей лучше всего проявляет себя в отношениях, основанных на глубоких связях и очень близкой дружбе. Трудно сказать, о чем он думает, поэтому вы можете переводить отношения с ним на следующий уровень на свой страх и риск. Когда дело доходит до преданности, даже мелочи могут поколебать уверенность Водолея в отношениях.

Неважно, были ли вы вместе в течение 6 месяцев или 6 лет, все может измениться за пару секунд, когда вы с ним. Если вы не позволите ему задавать темп, у вас не будет шанса быть с ним.

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