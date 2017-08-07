10 заповедей современной женщины за 30

Учись на чужих ошибках…
- 15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться 5 июля 2017 г.
- Французский шарм, или 10 заповедей сексуальной женщины 30 октября 2016 г.
- 10 секретов, которыми никогда не делятся умные женщины 22 мая 2016 г.
- Лолиты отдыхают: женщины за 40 бесподобны и желанны! 16 февраля 2015 г.
- «Девушка за 40» показала мужчинам, что такое сексуальность! 7 марта 2014 г.
1. Между тортом и яблоком сделай выбор в пользу стакана воды.
2. Если уже 12-й час ночи, а тебе нужно помыть голову, сделать эпиляцию ног и маникюр — всегда выбирай сон. Потому что
ноги можно спрятать, на голове сделать хвостик, а ногти покрыть прозрачным лаком, сидя на лавочке в ожидании троллейбуса.
Но ничто не скроет усталую мятую физиономию и отвратительное настроение.
3. Путешествуй, как только будет возможность. Новые впечатления — отличный способ набраться опыта, при этом не постарев.
4. Прежде чем судить о чем-то или кого-то, задай себе вопрос: «Мое ли это дело?». Потом закрой рот и иди по своим делам.
5. Между бурным романом и возможностью заработать всегда выбирай второй вариант.
6. Какой бы длительной и веселой ни была вечеринка, сделай все, чтобы проснуться в своей кровати.
7. Тратить время и эмоции на ненормального человека имеет смысл только в том случае, если ты — врач, а он — пациент, который платит тебе деньги.
8. В споре рождается не истина, а мигрень. Фраза «Угу, как скажешь» поможет тебе сэкономить время и нервы.
9. День в спокойствии и одиночестве помогает расслабиться лучше, чем SPA-салон.
10. Ни один мужчина в мире не стоит того, чтобы мучиться в неудобных туфлях.Еще по этой теме