10 заповедей современной женщины за 30

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

Учись на чужих ошибках…

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1. Между тортом и яблоком сделай выбор в пользу стакана воды.

2. Если уже 12-й час ночи, а тебе нужно помыть голову, сделать эпиляцию ног и маникюр — всегда выбирай сон. Потому что

ноги можно спрятать, на голове сделать хвостик, а ногти покрыть прозрачным лаком, сидя на лавочке в ожидании троллейбуса.

Но ничто не скроет усталую мятую физиономию и отвратительное настроение.

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3. Путешествуй, как только будет возможность. Новые впечатления — отличный способ набраться опыта, при этом не постарев.

4. Прежде чем судить о чем-то или кого-то, задай себе вопрос: «Мое ли это дело?». Потом закрой рот и иди по своим делам.

5. Между бурным романом и возможностью заработать всегда выбирай второй вариант.

6. Какой бы длительной и веселой ни была вечеринка, сделай все, чтобы проснуться в своей кровати.

7. Тратить время и эмоции на ненормального человека имеет смысл только в том случае, если ты — врач, а он — пациент, который платит тебе деньги.

8. В споре рождается не истина, а мигрень. Фраза «Угу, как скажешь» поможет тебе сэкономить время и нервы.

9. День в спокойствии и одиночестве помогает расслабиться лучше, чем SPA-салон.

10. Ни один мужчина в мире не стоит того, чтобы мучиться в неудобных туфлях.

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