Шуточный гороскоп: на каких животных похожи женщины разных знаков Зодиака

Женщины по своей природе — охотницы. Их часто сравнивают с коварными хищницами. И астрологи не остались в стороне.

Невозможно не согласиться с утверждением, что в каждой даме живет охотница.

Недаром представительниц прекрасного пола сравнивают то с ласковой кошечкой, то с разъяренной львицей, которая в любом случае добьется своего: нежностью или грубостью.

Талант к охоте, в том числе на мужчин, — врожденное свойство милых дам. Астрологический гороскоп укажет, на какого хищника похожи представительницы зодиакального круга.

Собака

С верной и преданной собакой схожи прекрасные представительницы Козерогов. Эти дамы в точности как собаки — помощники и заступники близких людей. Среди хищников это, пожалуй, единственный зверь, готовый жертвенно отдать все, что у него есть. Вылитые женщины-Козероги, которые были рождены, чтобы блюсти долг — перед супругом, перед близкими людьми, перед обстоятельствами и так далее.

На первый взгляд такая особа кажется очень самостоятельной и независимой, но чаще всего она скрывает острую потребность в любви.

Астрологи настоятельно советуют холить и лелеять самую заботливую женщину астрологического круга, иначе познакомитесь с ее внутренним хищником в виде цепного алабая.

Хорек

Водолеи — милые и непоседливые барышни, в точности как хорьки. Лишь миг разделяет мирный сон этого животного и переполох в квартире, спровоцированный им же. Представительницы этого знака действуют абсолютно так же. Вроде бы вашей гармонии ничто не угрожает, как вдруг с пустого места разражается война. Женщины-Водолеи стремительны и внезапны. Не пытайтесь их обмануть — им все уже известно заранее. Лучше будьте терпеливее и заботливее.

Лисица

Лиса — грация, изящество, хитрость и коварство в одном флаконе. И выступает этой хищницей не кто иной, как женщина-Рыбы.

Эти дамы безупречно прекрасны и опасны в такой же степени. Приручить такую женщину не удалось еще ни одному дрессировщику.

Дело в том, что Рыбы, как и их внутренний охотник, хитры и коварны. Они прирожденные манипуляторы и актрисы. Если лисица обжила ваш дом, то теперь ваша воля полностью подчинена власти и пленительной красоте этой обольстительной хищницы.

Енот

Да-да, еноты — это хищники. С виду они мягкие и пушистые, однако при опасности — настоящие машины для убийства, в точности как Овны. Женщины этого знака ничего не боятся. Вогнать в страх их просто невозможно, как ни старайся.

По секрету: у них никогда не дрогнет рука, которая тянется за личным счастьем. Они безжалостны, но это только в том случае, если их разозлить.

До этого милые пушистики спокойно наводят суматоху вокруг себя.

Медведица

Самое противоречивое и мудрое животное — медведица. В ней есть все: и нежность, и забота, и ярость, и сила. Не зря медведицы выступают как покровительницы леса. Дамы, рожденные под созвездием Тельца, — настоящие царицы и хозяйки жизни. В них есть все качества, необходимые для обретения благополучия и крепкой семьи. Такие сильные и властные женщины не боятся одиночества и умеют строить отношения. Правда, потом из медвежьих объятий уже не выбраться: они окутают вас любовью и нежностью, но растерзают в случае непослушания.

Барханная кошка

Дикая кошка, гуляющая сама по себе, напоминает очаровательных Близнецов. Вы вряд ли встретите барханную кошечку в пределах города. Ее обитель — пустынные и никем не обжитые места. Любовь к подобному уединению переняли и представительницы Близнецов.

Нет, в жизни они всегда в центре внимания, интриг и разговоров, а вот их внутренний мир — непролазная чаща, в которую не забредут даже самые отчаянные искатели приключений и сокровищ.

В то время как женщины-Близнецы прекрасно себя чувствуют, находясь в мире мечтаний и воздушных замков и пряча свою загадку под сотней замков.

Львица

Нет, милые барышни, представляющие созвездие Льва, — это не вы. Среди прекрасных представительниц зодиакального круга в лице царицы зверей выступают женщины-Раки. Все потому, что им нужен царь и повелитель. В общем, самый настоящий лев, который в мире животных — ужасно ленивое и не приспособленное к жизни существо. За них все делают львицы: и охотятся, и за детьми следят, и своего избранника кормят. Самые настоящие женщины-Раки. Такой даме нужен мужчина в роли защитника, опоры и поддержки, все остальное она сделает сама. Но не стоит пренебрегать любовью этой хищницы. Упасть в ее глазах — значит, быть уничтоженным сворой подруг и родственниц с безжалостной львицей во главе.

Домашняя кошка

Несмотря на всю свою грацию, важность и значимость, женщины-Львицы напоминают домашних, ласковых и милых кошечек. Кошек любят все, как и представительниц этого знака. Львица — это богиня, она уже свыклась с этой ролью и привыкла, что ей постоянно поклоняются.

Подобно кошке, она независима и кровожадна. Будет долго и мучительно издеваться над вашим сердцем, если вы не найдете к ней особый подход.

Всего лишь нужно обеспечить ее должными почестями: любовью и заботой.

Волчица

Дева — одинокая волчица. Нет, это не значит, что представительницы этого знака одиноки, просто они выборочны и невероятно мудры. Волк известен своим умом, хитростью и осторожностью. Во главе стаи волков практически всегда стоит волчица — именно она несет тяжкий груз ответственности за общее благополучие. Настоящая Дева!

Вокруг таких женщин всегда огромное количество людей, претендующих на их мудрые советы и помощь. Напутствие они несомненно дадут, но к своему сердцу допустят лишь «близких по крови».

Панда

Вас это удивит, но панды — это самые настоящие хищники. Просто для себя они выбрали гуманность и вегетарианство. В каждом жесте этого милого медведя наблюдается неторопливость, спокойствие и мягкость. Даже черно-белый окрас напоминает символ двух взаимодополняющих начал — инь и ян. Эти умиротворенные животные схожи с представительницами знака Весов, которые любят гармонию, стремятся к равноправию, единству и равновесию. Такие женщины не нападают без необходимости. Наверное, поэтому их так любят буквально все вокруг.

Тигрица

Грозная и загадочная тигрица, представляющая семейство кошачьих, — самая настоящая охотница. Причем нападает тигрица в большинстве случаев на людей. Объяснений такому поведению не существуют, потому что тигрица вольна делать то, что хочет. Женщины-Скорпионы с ней в этом полностью согласны.

У этих дам ни один выход в свет не обходится без жертв и трофеев в виде новых сердец. Как утверждают барышни, представляющие созвездие Скорпиона, — это выходит непроизвольно.

Скорее всего, их оружием выступают смертельная красота и пелена загадочности, которая так и манит мужчин, как мотыльков — огонь.

Косатка

«Косатка» звучит мягко и ласково, а вот «кит-убийца», кем является это животное, — как-то устрашающе. Удивительно красивое млекопитающее всей манерой поведения напоминает женщин-Стрельцов. Они, подобно умному и миролюбивому животному, свободно дрейфуют в мире. Не нападают и не осуждают. Им все равно, кто вы и чем занимаетесь, главное — не ограничивайте их свободу, иначе жестоко поплатитесь.

Удивительный факт, но косатки за всю историю ни разу не напали на человека в местах их свободного обитания. А все потому, что они благородны и никогда не обидят слабого.

Раздаривая нежные взгляды и невинно хлопая ресницами, женщины забирают себе все самое лучше. Так было всегда. Ну а если кокетство не работает, то в ход могут пойти угрозы, истерики и даже кулаки. В любом случае милые дамы знают, как заполучить желаемое, и никогда не свернут со своего пути. Именно поэтому они самые настоящие хищницы и охотницы за счастливой жизнью.