Вы удивитесь: назван самый привлекательный тип мужчин

Вопреки существующим стереотипам, как оказалось, дамы предпочитают не поэтичных романтиков или одетых с иголочки представительных бизнесменов, пишет Daily Mail. Разработчики приложения для онлайн знакомств Type рассказали, что на самом деле привлекает женщин в мужчинах.

Авторы исследования сами были удивлены: статистика показала, что

64% женщин считают притягательными парней с татуировками. При этом, как выяснилось, только 39% мужчин согласны на развитие отношений с девушками, у которых есть рисунки на теле.

Стоит отметить, что в однополых парах наличие наколок считается вполне обычным явлением. И мужчины и женщины, состоящие в таких отношениях, уверены, что это оптимальный внешний вид их избранника.

«Мы были удивлены, насколько сильны тренды, когда дело доходит до татуировок.

Поэтому многие из наших пользователей ищут себе партнера с раскрашенным телом – это, безусловно, привлекает как мужчин, так и женщин»,

– приводит слова генерального директора Type Бено Спенсера издание Metro.

Добавим, согласно результатам предыдущих исследований,

татуированные парни ассоциируются у представительниц слабого пола с крепким здоровьем, мужественностью и природной брутальностью.

Ну и, конечно, нательные рисунки придают их обладателям некую уникальность.