Вы удивитесь: назван самый привлекательный тип мужчин

Вопреки существующим стереотипам, как оказалось, дамы предпочитают не поэтичных романтиков или одетых с иголочки представительных бизнесменов, пишет Daily Mail. Разработчики приложения для онлайн знакомств Type рассказали, что на самом деле привлекает женщин в мужчинах.
Авторы исследования сами были удивлены: статистика показала, что
64% женщин считают притягательными парней с татуировками. При этом, как выяснилось, только 39% мужчин согласны на развитие отношений с девушками, у которых есть рисунки на теле.
Стоит отметить, что в однополых парах наличие наколок считается вполне обычным явлением. И мужчины и женщины, состоящие в таких отношениях, уверены, что это оптимальный внешний вид их избранника.
«Мы были удивлены, насколько сильны тренды, когда дело доходит до татуировок.
Поэтому многие из наших пользователей ищут себе партнера с раскрашенным телом – это, безусловно, привлекает как мужчин, так и женщин»,
– приводит слова генерального директора Type Бено Спенсера издание Metro.
Добавим, согласно результатам предыдущих исследований,
татуированные парни ассоциируются у представительниц слабого пола с крепким здоровьем, мужественностью и природной брутальностью.
Ну и, конечно, нательные рисунки придают их обладателям некую уникальность.