Как смена цвета волос может повлиять на жизнь и судьбу человека

Многие факторы в жизни могут повлиять на судьбу человека, и цвет волос не является исключением. Будьте аккуратнее, экспериментируя с имиджем, чтобы смена образа не изменила вашу судьбу в худшую сторону.

Внешность человека создает первое впечатление о нем и многое говорит о его характере. Это касается облика в целом, одежды и, конечно же, прически. Ваша стрижка и цвет волос не только являются частью имиджа, но и отражают вашу натуру. Каждый человек рождается с определенным цветотипом и уже в течение жизни вносит в него изменения. В первую очередь это касается цвета волос.

Не только женщины, но и многие мужчины иногда желают кардинально сменить свой образ и задумываются о новом цвете волос.

Однако не стоит забывать, что любые изменения во внешности чреваты последствиями. Будут они положительными или нет, зависит только от вас.

Если вы все же решительно настроены перекрасить волосы, узнайте, как такие перемены повлияют на вашу судьбу.

Светлые оттенки волос

Для большинства блондинов характерны открытость и беззаботность. Людей с таким натуральным цветом волос значительно меньше, чем брюнетов или шатенов. Если человек решается придать своим волосам светлый оттенок, скорее всего, он хочет добавить своему образу изящности и легкости.

Таким цветом волос управляет Меркурий, что полностью разрушает стереотип о глупости и наивности блондинов. Наоборот, под влиянием этой планеты проявляется их любознательность, дружелюбность и общительность.

Они всегда легко находят контакт с любыми людьми, любят познавать что-то новое и необычное, предпочитают не сидеть на месте, а отдыхать активно, путешествуя по разным городам и странам.

Придав своим волосам светлый оттенок, вы усилите влияние Меркурия. Это поможет вам раскрыться, проявить себя, поспособствует саморазвитию и достижению целей.

Однако не стоит забывать и про отрицательные черты этой планеты. Многие люди, попадая под воздействие Меркурия, становятся не столько общительными, сколько болтливыми и лживыми.

Пропадает чувство ответственности за сказанные слова, что может попросту обидеть окружающих и тем самым отвернуть от вас даже самых близких людей.

Ваши мысли могут стать беспорядочными, а сосредоточиться на конкретном деле будет очень сложно. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как осветлять волосы. Возможно, чрезмерная уверенность и открытость навредят вам и пагубно отразятся на вашей дальнейшей судьбе.

Темные оттенки волос

Для брюнетов характерны стойкость, умение постоять за себя и решительность. Однако часто людям с темным цветом волос приписывают чрезмерную жесткость и расчетливость. Решив перекраситься в темный цвет, вы сможете придать своему образу таинственность, а благодаря энергетике этого оттенка вам будет проще достичь своих целей.

Темным цветом волос управляет Плутон, чье влияние придает еще больше чувственности и загадочности этим людям. Под влиянием этой планеты проявляются такие качества, как уверенность, харизматичность и мужественность.

Темноволосые люди не боятся проблем и трудностей, всегда готовы дать отпор провокаторам, при этом сами не являются заядлыми скандалистами. Даже наоборот:

брюнеты предпочитают мирную атмосферу вокруг себя, а любые конфликты только вытягивают из них жизненную энергию.

Если вы перекраситесь в темный цвет, Плутон возьмет вас под свое покровительство. Вы почувствуете необычайный прилив энергии, смелость, вам покажется, что на свете нет таких проблем, которые вы не смогли бы решить. Однако планета может пробудить в вас и негативные качества: ревнивость, вспыльчивость, желание всех и все контролировать.

Вы будете чаще стараться идти на риск, порой необоснованный, из-за чего могут появиться проблемы на работе и в личной жизни. Особенно это касается представительниц прекрасного пола.

Властная и сильная женщина попросту начнет подавлять мужчину, а чаще всего это кончается крахом семейной жизни. Придав своим волосам темный оттенок, старайтесь контролировать свои эмоции и не забывайте оставаться самими собой.

Как рыжий цвет волос влияет на судьбу

Рыжий цвет является фаворитом для многих женщин. Рыжеволосые люди обладают сильным характером, при этом могут быть очень заводными. Уже с детства у них проявляется храбрость и настойчивость. Ведь не зря именно этот цвет волос многие ассоциируют с огнем. Несомненно, в этих людях есть определенная искра.

Неудивительно, что этим цветом управляет Солнце. Благодаря его влиянию и без того яркие обладатели рыжих волос излучают еще больше света вокруг себя. Общение с такими людьми доставляет удовольствие и повышает настроение.

Их можно назвать уникальными людьми как внешне, так и внутренне. Их главная особенность заключается в том, что они реже, чем другие люди, страдают депрессиями или ощущают одиночество. Детская непосредственность является их главной чертой, поэтому у людей с рыжими волосами хорошо развито воображение, они креативны и чаще всего связывают свою жизнь с творческими профессиями.

Если вы решились придать своим волосам ярко-рыжий оттенок, вы почувствуете необычайный внутренний прилив энергии. Влияние Солнца в этом случае усилит ваше чувство ответственности, что может хорошо отразиться как на работе, так и на любовной сфере.

Не стоит забывать и про негативное влияние Солнца.

Как правило, солнечным людям присущи такие черты, как высокомерие, эгоистичность и самолюбие. Не каждому человеку будет легко смириться с такими особенностями характера своего партнера,

поэтому рыжеволосым людям порой очень легко влюбиться и получить взаимность, но сложно сохранить навсегда теплые отношения. Чтобы предотвратить негативное воздействие Солнца на вашу судьбу, постарайтесь избегать конфликтов с окружающими людьми и излишней вспыльчивости.

Решив перекраситься, старайтесь ответственно подходить к выбору цвета, ведь любые перемены во внешности способны значительно повлиять на вашу судьбу.