Мерзавцев надо знать в лицо: самые сволочные знаки Зодиака

Наверняка ты не веришь в гороскопы, но все же время от времени втихаря читаешь звездные предсказания от астрологов-дилетантов на последней странице местной газеты. Ну что ж, отбрось эту чушь! Пришло время взглянуть на представителей разных знаков Зодиака совершенно с другой стороны. Кто из них самый сволочной - вас может удивить, ведь в тихом омуте...

Овен

Нервная и импульсивная Сволочь. Пожалуй, этим все сказано.

Сразу после содеянного либо просит прощения — шумно, с посыпанием головы пеплом и прочими театральными эффектами (чтобы назавтра опять приняться за старое), либо не просит — видишь ли, гордость не позволяет.

Отмазки: «Прости, нашло что-то», «Бес попутал».

Телец

Расчетливая Сволочь. Такого можно даже и не спрашивать: «Ты вообще соображаешь, что делаешь?». Поверь, еще как соображает. Он непременно еще заранее рассчитал, куда ударить, чтобы было побольнее.

Отмазки: «Ты это сам заслужил».

Близнецы

Легкомысленная Сволочь. Зачастую просто не понимает, что ведет себя как последняя сволочь (полторы извилины к анализу своих действий как-то не располагают). О сделанной пакости забывает через 5 минут.

Отмазки: «Ты что, обиделся? Почему?»

Рак

Вся-Из-Себя-Разнесчастная Сволочь.

Это ты — сволочь, а он — невинная жертва обстоятельств. И так будет всегда, даже если гадостей на его счету вдесятеро больше, чем на твоем.

Более того, он позаботится, чтобы весь мир узнал о том, как ты с ним, бедненьким, скверно обошелся.

Отмазки: «Ты сам меня вынудил!».

Лев

Самовлюбленная Сволочь. Он мудр и велик, он — царь, прочие — мусор под ногами. Из этого положения вытекают все его паскудства.

Отмазки: «Мне так захотелось».

Дева

Злопамятная Сволочь. Где-то когда-то ты перешел ей дорогу (или просто неудачно высказался на ее счет) –

получай по заслугам! Все эти годы она просто ждала удобного случая, чтобы излить всю ту грязь, которая накопилась у нее внутри.

Отмазки: не при делах — «Я?! Да как ты мог подумать!» либо торжествующее «А вот помнишь…»

Весы

Трусливая Сволочь. Весы по праву удостоились 1-го места в рейтинге сволочей. Подлое, безнравственное существо. Здесь солгал, тут оклеветал, там предал — образ жизни такой. И все из-за трусости.

Отмазки: никаких. Нашакалил и спрятался.

Скорпион

Принципиальная Сволочь. Принципы могут быть любыми, не в них суть.

С точки зрения его суперсложного мировоззрения ты нарушил какой-то запрет и должен быть наказан. Себя он считает орудием Справедливости (с большой буквы, да).

Отмазки: никаких. И высокомерно вздернутый подбородок.

Стрелец

Скандальная Сволочь. Хам трамвайный, баба базарная… Получает удовольствие от конфликтов как таковых.

Отмазки: бессмысленный текст, обильно сдобренный матом, на повышенных тонах.

Козерог

Упрямая и ограниченная Сволочь. Безразличие Тельца + эгоизм Льва + его личная неповторимая тупость. Еще жадность в качестве приправы.

Отмазки: «Так вышло».

Водолей

Циничная Сволочь. Почетное 2-е место после Весов.

Сделает гадость только для того, чтобы посмеяться над твоими страданиями. У него врожденный порок сердца — то бишь его (сердца) отсутствие.

Отмазки: «Ха-ха».

Рыбы

Равнодушная Сволочь. Услышав крик «Помогите!», захлопывает форточку и поплотнее кутается в одеяло. Не жди от него, что он придет к тебе в больницу, где ты доживаешь последние дни на уколах.

Отмазки: «Каждый сам за себя, извини».

Узнал в этих звездных паскудниках себя или своего соседа Ваську? Надеюсь, мы никого не оклеветали… Делись совпадениями с нами в комментариях. Позволь своим друзьям относиться к таким вещам, как звездные предсказания, с юмором — покажи им гороскоп сволочных знаков Зодиака.