Мерзавцев надо знать в лицо: самые сволочные знаки Зодиака

Наверняка ты не веришь в гороскопы, но все же время от времени втихаря читаешь звездные предсказания от астрологов-дилетантов на последней странице местной газеты. Ну что ж, отбрось эту чушь! Пришло время взглянуть на представителей разных знаков Зодиака совершенно с другой стороны. Кто из них самый сволочной - вас может удивить, ведь в тихом омуте...
Овен
Нервная и импульсивная Сволочь. Пожалуй, этим все сказано.
Сразу после содеянного либо просит прощения — шумно, с посыпанием головы пеплом и прочими театральными эффектами (чтобы назавтра опять приняться за старое), либо не просит — видишь ли, гордость не позволяет.
Отмазки: «Прости, нашло что-то», «Бес попутал».
Телец
Расчетливая Сволочь. Такого можно даже и не спрашивать: «Ты вообще соображаешь, что делаешь?». Поверь, еще как соображает. Он непременно еще заранее рассчитал, куда ударить, чтобы было побольнее.
Отмазки: «Ты это сам заслужил».
Близнецы
Легкомысленная Сволочь. Зачастую просто не понимает, что ведет себя как последняя сволочь (полторы извилины к анализу своих действий как-то не располагают). О сделанной пакости забывает через 5 минут.
Отмазки: «Ты что, обиделся? Почему?»
Рак
Вся-Из-Себя-Разнесчастная Сволочь.
Это ты — сволочь, а он — невинная жертва обстоятельств. И так будет всегда, даже если гадостей на его счету вдесятеро больше, чем на твоем.
Более того, он позаботится, чтобы весь мир узнал о том, как ты с ним, бедненьким, скверно обошелся.
Отмазки: «Ты сам меня вынудил!».
Лев
Самовлюбленная Сволочь. Он мудр и велик, он — царь, прочие — мусор под ногами. Из этого положения вытекают все его паскудства.
Отмазки: «Мне так захотелось».
Дева
Злопамятная Сволочь. Где-то когда-то ты перешел ей дорогу (или просто неудачно высказался на ее счет) –
получай по заслугам! Все эти годы она просто ждала удобного случая, чтобы излить всю ту грязь, которая накопилась у нее внутри.
Отмазки: не при делах — «Я?! Да как ты мог подумать!» либо торжествующее «А вот помнишь…»
Весы
Трусливая Сволочь. Весы по праву удостоились 1-го места в рейтинге сволочей. Подлое, безнравственное существо. Здесь солгал, тут оклеветал, там предал — образ жизни такой. И все из-за трусости.
Отмазки: никаких. Нашакалил и спрятался.
Скорпион
Принципиальная Сволочь. Принципы могут быть любыми, не в них суть.
С точки зрения его суперсложного мировоззрения ты нарушил какой-то запрет и должен быть наказан. Себя он считает орудием Справедливости (с большой буквы, да).
Отмазки: никаких. И высокомерно вздернутый подбородок.
Стрелец
Скандальная Сволочь. Хам трамвайный, баба базарная… Получает удовольствие от конфликтов как таковых.
Отмазки: бессмысленный текст, обильно сдобренный матом, на повышенных тонах.
Козерог
Упрямая и ограниченная Сволочь. Безразличие Тельца + эгоизм Льва + его личная неповторимая тупость. Еще жадность в качестве приправы.
Отмазки: «Так вышло».
Водолей
Циничная Сволочь. Почетное 2-е место после Весов.
Сделает гадость только для того, чтобы посмеяться над твоими страданиями. У него врожденный порок сердца — то бишь его (сердца) отсутствие.
Отмазки: «Ха-ха».
Рыбы
Равнодушная Сволочь. Услышав крик «Помогите!», захлопывает форточку и поплотнее кутается в одеяло. Не жди от него, что он придет к тебе в больницу, где ты доживаешь последние дни на уколах.
Отмазки: «Каждый сам за себя, извини».
Узнал в этих звездных паскудниках себя или своего соседа Ваську? Надеюсь, мы никого не оклеветали… Делись совпадениями с нами в комментариях. Позволь своим друзьям относиться к таким вещам, как звездные предсказания, с юмором — покажи им гороскоп сволочных знаков Зодиака.