Что ваш любимый напиток может рассказать о вашем характере

Ни для кого не секрет, что привычки и пристрастия многое говорят о личности человека. Раскрыть секреты характера вам поможет даже любимый напиток.

Многие люди уже не представляют свой день без употребления любимого напитка. Кто-то начинает утро с горячего кофе, запах которого разносится по всему дому, для кого-то это чай и его многочисленные разновидности, а некоторые завершают свой день глотком любимого алкогольного напитка, помогающего расслабиться после тяжелого рабочего дня. Мало кто знает, что любимый напиток является не просто пристрастием человека, но и рассказывает о его характере.

Многие считают, что поклонники чая или кофе - более домашние и спокойные люди, нежели любители алкогольных напитков. Однако это всего лишь стереотип,

и как одни, так и другие могут быть заядлыми домоседами и примерными семьянинами или, наоборот, веселыми любителями шумных компаний. Многое зависит от определенного напитка и, конечно же, культуры пития. Команда сайта dailyhoro.ru поможет вам раскрыть секреты вашего характера исходя из того, какой напиток вы предпочитаете.

Что ваши любимые безалкогольные напитки говорят о вашем характере

Безалкогольные напитки облают как бодрящими, так и успокаивающими свойствами. Многие люди ежедневно употребляют любимый безалкогольный напиток, так как он не вредит здоровью, а его вкус является незаменимым спутником на каждый день.

Одним из самых распространенных фаворитов среди напитков является кофе. Во многих кофейнях можно увидеть толпы людей, у которых разбегаются глаза при взгляде на меню с разновидностями кофе. Мало кто знает, что определенный вид этого напитка может раскрыть особенности вашего характера.

Американо. Самый распространенный вид кофейных напитков. Большинство наслаждаются не только его вкусом, но и запахом. Американо является достаточно крепким кофе, способным придать энергию на весь день.

Любители этого напитка являются очень настойчивыми и целеустремленными людьми. Они всегда спешат и не любят непунктуальных людей.

Таким людям всегда необходима энергия, а ее запасы помогает восполнить их любимый напиток.

Эспрессо. Является основой для многих других кофейных напитков.

Любители эспрессо консервативны и предпочитают реальность иллюзиям. Они не любят жить в мечтах, а довольствуются тем, что имеют.

Однако порой их желания являются чересчур дорогими и недоступными, но благодаря свойственным таким людям ответственности и трудолюбию они легко добиваются своих целей.

FOTO: panthermedia.net/Enrico Mantegazza/Scanpix

Латте. Кофейный напиток, состоящий из нескольких слоев: эспрессо, молоко, молочная пена.

Любители латте обожают быть в центре внимания. Они комфортно чувствуют себя на публике, обладают прекрасным чувством юмора, а также являются хорошими ораторами.

Любители латте довольно творческие и неординарные люди. Им доставляет удовольствие осознавать, что они не такие, как все, а внимание со стороны людей только придает им дополнительную энергию

Капучино. Этот популярный напиток состоит из смеси кофе и молока. Является фаворитом для неисправимых романтиков и мечтателей. В отличие от любителей эспрессо,

такие люди презирают реальность, им нравится жить в собственных мечтах и иллюзиях. Они не любят вдаваться в жизненные проблемы и заботы людей.

Поэтому с любителем капучино вряд ли можно поделиться своими переживаниями насчет работы или разладов в семье, но о том, что касается любви и романтики, они готовы говорить без остановки.

FOTO: panthermedia.net/sirichai raksue/Scanpix

Кофе, приготовленный в домашних условиях. Многие люди не являются фанатами модных кофеен и напитков, которые там подают. Однако они никогда не откажутся от кофе, приготовленного в домашних условиях. И не столь важно, добавляете ли вы молоко и сахар в ваш любимый напиток, это является всего лишь вкусовым предпочтением.

Обычно любители домашнего кофе - ответственные и серьезные люди. Они не любят выставлять свою жизнь напоказ и участвовать в обсуждении чужих личных проблем.

Такие люди стараются избегать шумных компаний и предпочитают домашний отдых с близкими за чашкой своего любимого напитка.

Чай является одним из самых распространенных и излюбленных напитков в мире, пришедших к нам когда-то из Китая. Как и кофе, чай имеет множество разновидностей, которые способны подробно рассказать о вашем характере.

Черный чай. Любителям этого напитка свойственны такие качества, как ответственность и надежность. Они предпочитают домашний уют, хотя и не избегают веселья в шумных компаниях.

Такие люди обычно очень заботливые и внимательные, поэтому родные и близкие никогда не обделены их любовью. Однако подобного не скажешь о тех, кто предпочитает черный чай с молоком.

Наоборот, они отличаются безразличностью к окружающим и их проблемам и не особо любят, когда у них просят совета или помощи в чем-либо, поэтому обычно реагируют на такие просьбы без интереса. Зато общение с ними доставляет удовольствие, так как зачастую эти люди являются позитивными и открытыми.

FOTO: panthermedia.net/Levente Fazakas/Scanpix

Зеленый чай. Люди, предпочитающие такой сорт чая, - очень спокойные и надежные. Дружба с ними является долговременной, а сами любители зеленого чая всегда готовы прийти на помощь своим близким.

Иногда вы можете заметить щепетильность с их стороны. Действительно, такие люди являются очень внимательными к мелочами и презирают неряшливых и безответственных.

Поэтому, стараясь привлечь внимание любителя этого напитка, во многих вещах следует быть аккуратным и деликатным.

Травяной чай. Стоит знать, что такие чаи обладают огромной пользой и способны благотворно повлиять не только на ваше самочувствие, но и на внутреннюю энергию. Обычно травяные чаи предпочитают люди, которым необходимо поддержать жизненный тонус.

Любители этого напитка довольно часто испытывают душевный дискомфорт, что может проявляться в подавленном настроении или постоянном напряжении.

Им очень сложно расслабиться и почувствовать гармонию как вокруг, так и внутри себя. Благодаря своему любимому напитку они способны обрести внутреннее спокойствие и поддержать энергетический баланс.

FOTO: panthermedia.net/Mykola Lunov/Scanpix

Ваш характер и алкогольные напитки

Не меньшей популярностью пользуются и алкогольные напитки: с целью расслабиться многие любят выпить что-то покрепче. Немаловажным является не только выбор алкоголя, но и компания, в которой вы будете его употреблять, чтобы обычное застолье не переросло в конфликт.

Водка. Один из самых популярных крепких напитков не только в России, но и в других странах.

Любители водки - очень открытые и общительные. Когда они находятся в компании, их интересует не столько веселье, сколько окружающие люди.

Обычно они не стараются общаться со всеми и сразу, наоборот, любителям этого напитка намного приятнее найти одного собеседника, с которым можно поговорить на сокровенные темы.

Коньяк. Обычно любители этого напитка являются консервативными и общительными. Они стараются избегать шумных мест, предпочитая домашний отдых. Любители коньяка - интересные и разносторонние люди, благодаря чему являются хорошими собеседниками.

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Виски. Любители виски обычно очень непредсказуемы и безрассудны. Они стараются не думать о последствиях своих действий, предпочитая жить настоящим моментом.

В компании людей, предпочитающих виски, вам, безусловно, будет весело, но в целом старайтесь избегать общения с ними,

так как их необдуманные поступки порой способны вовлечь и вас в серьезные проблемы.

Красное вино. Эмоциональные и страстные любители красного вина являются очень приятными собеседниками. Общение с ними принесет вам массу удовольствия, а их открытость и искренность приятно поразят вас. Благодаря своим положительным качествам такой человек может стать для вас не просто хорошим другом, но и надежным спутником жизни.

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Белое вино. В отличие от любителей красного вина люди, предпочитающие белое, являются очень холодными и расчетливыми. Они стараются избегать искренних разговоров, не вдаются в чужие проблемы и переживания и сами утаивают секреты о своей личной жизни.

При этом любители белого вина могут быть жесткими и прямолинейными, и если окружающие доставляют им дискомфорт, они не станут умалчивать об этом.

Пиво. Этот напиток является одним из самых излюбленных у мужчин, однако и многие женщины не избегают его употребления. Любители пива предпочитают проводить время в шумных компаниях, будь то отдых на природе или дома. Любитель пива отличается излишней общительностью и чаще всего является душой компании. Однако в повседневной жизни не является таким же энергичным, как и во время застолий и вечеринок, а наоборот, может быть ленив и даже неприступен. Несмотря на это, в быту с ним может быть легко и спокойно - при всем желании избежать домашних обязанностей он покорно выполнит вашу просьбу без лишних скандалов.

Употребляя любимый напиток, не забывайте о ваших показателях здоровья, конечно же, в первую очередь это касается алкоголя.