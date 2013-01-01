Пятница 13: как защитить себя от неприятностей

Мистический день пятница 13 часто становится предметом обсуждения. Суеверные люди полагают, что в это время с ними могут случиться всевозможные неприятности.

Число 13 у многих вызывает душевный трепет и желание плюнуть через плечо. Так называемая чертова дюжина считается несчастливым числом, способным доставить проблемы. Особое волнение вызывает день, в который 13 число выпадает на пятницу. Существует множество суеверий и примет, которые принято соблюдать, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Представляем вашему вниманию способы защитить себя в этот мистический день, полный неожиданностей и опасных ловушек.

Первое, что советуют сделать эксперты сайта dailyhoro.ru — это зарядиться положительной энергетикой с самого утра. Проведите его необычно и за любимым занятием. Примите контрастный душ — он поможет вам проснуться, выпейте любимый напиток, делайте только то, что вызывает у вас положительные эмоции.

Перед выходом из дома посмотрите в зеркало, подмигните себе и заверьте собственное отражение, что у вас все отлично. Любая мотивирующая фраза поможет вам не зацикливаться на том, какой сегодня день.

Используйте амулеты и обереги. С их помощью вы сможете противостоять потокам негативной энергетики, защититься от порчи и сглаза. Выбирайте амулеты с умом: не пытайтесь совместить сразу несколько натуральных камней. Их энергетика может быть противоборствующей и лишь навредит вам.

Всеми силами избегайте любых конфликтов и размолвок. Чтобы не ввязываться в споры, проведите время в уединении и, если это возможно, отдайте предпочтение одиночной работе.

Не начинайте новых дел, особенно если вы не уверены в конечном результате. Любое начинание может привести к нежелательным последствиям, затянуться или не оправдать ваших ожиданий. В пятницу тринадцатого стоит поберечь свои денежные средства. По народным приметам, именно в этот день вы можете отпугнуть денежную неудачу. Чтобы этого не случилось, проведите обряд на привлечение денежных средств.

Будьте внимательны и осмотрительны на дороге. Не переходите дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, не перебегайте дорогу перед быстро движущимися транспортными средствами. Если вы вынуждены сеть за руль, будьте предельно бдительны. Считается, что в пятницу 13 учащается количество аварий.

Наши предки верили, что в этот день любой, кто осмелится отправиться в путешествие, может накликать беду. То же касается людей, решивших углубиться в лес. В этот день, по поверьям, происходит разгул нечисти, которая может запутать вас на незнакомой местности. Если не хотите потеряться или заблудиться, отложите прогулку до более благоприятного периода. Если путешествие невозможно отменить, воспользуйтесь поддержкой Высших Сил и помолитесь об успехе вашего мероприятия.