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Мужчины, задумайтесь: ученые назвали основную причину разводов

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Основная причина, почему женщины подают на развод, - это нежелание их супругов менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений. Женщины тяжелее переносят нарастающую с годами совместной жизни напряженность и потому подают на развод в два раза чаще мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета, пишет Daily Mail.

Ученые на протяжении 16 лет отслеживали 355 находящихся в браке пар. У каждой брали несколько интервью - в первые месяцы совместной жизни, на втором, третьем, четвертом, седьмом и 16-м году. Выяснилось, что

женщины чаще говорили о напряженности в отношениях, чем мужчины. В некоторых парах мужчины практически не высказывали недовольства отношениями,

тогда как неудовлетворенность женщин была высокой. Подобная ситуация в большинстве случаев означала скорый развод.

Ученые замечают, что за 16 лет, пока велись исследования, развелось около 40 процентов наблюдаемых пар.

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