Психологи открыли простой секрет удачного брака

Новое исследование специалистов из Университета штата Пенсильвания (США) дало ответ на вопрос о том, как сделать отношения в браке более крепкими и счастливыми. Эксперты обнаружили, что в этом плане гораздо сильнее «громких» слов о любви действуют мелкие поступки из разряда заботы и помощи.

Простые в исполнении действия укрепляют брак в большей мере, чем пафосные признания в любви, заявили авторы данного проекта.

«Проявление сочувствия, реальная бытовая помощь, когда она требуется, и даже просто молчаливое объятие — именно такое поведение позволяет ощущать любовь партнера, а не его заявление: «Я тебя люблю!»,

- конкретизировали психологи.

В их исследовании участвовали 495 взрослых мужчин и женщин.

Испытуемые рассказывали ученым о своих ощущениях в разных ситуациях из повседневной жизни: например о том, кто их встречает по возвращении домой с работы, или о случаях ревности в отношениях с партнером и т. д. Проанализировав ответы участников, исследователи констатировали:

чувствовать себя любимыми людям позволяют прежде всего поступки их партнеров, а не слова, - пусть даже эти поступки не романтичные, а вполне будничные, обыденные.

«Чувствуем мы себя любимыми или нет, в значительной мере влияет на наше ощущение удовлетворенности жизнью на повседневном уровне. Наши результаты говорят о том, что для этого вовсе не требуется что-то сверхъестественного. Достаточно простых знаков внимания», - приводится мнение ученых в Journal of Social and Personal Relationships.