Instagram человека выдает его проблемы с психикой

Психологическое исследование сотрудников Вермонтского университета (США) подтвердило: Instagram-аккаунты людей могут говорить о проблемах с душевным здоровьем, если таковые имеются. «По фотографиям, которые выкладывает человек, можно оценить его психическое состояние и предположить наличие у него депрессии», - заявили, в частности, американские специалисты.

По словам руководителя проекта, профессора Эндрю Риса, люди с депрессией тяготеют к публикации фото в определенных тонах. Им нравятся синие, серые и темные цвета. По сравнению со здоровыми пользователями люди с угнетенной психикой в основном постят кадры в этой палитре.

«Любимый фильтр страдающих депрессией – Inkwell, превращающий снимок в черно-белый. Психически здоровые люди чаще всего выбирают фильтр Valencia, окрашивающий фото в яркие теплые тона»,

- конкретизировал Эндрю Рис,

Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи из Вермонта изучили Instagram-аккаунты 166 человек. Ученые проанализировали изображения на 44 000 фото. Помимо этого испытуемые прошли анкетирование, проверяющее их душевное здоровье.

Оказалось также, что

на фотографиях в аккаунтах людей с депрессией редко бывают изображены лица. Подобное свойство снимков может говорить о том, что их владелец замкнут, интровертен, не склонен к общению,

пояснили ученые.