Как понять - это любовь или просто страсть?

Мы все хотим любить и быть любимыми. Некоторые уже обрели это счастье, в то время как многие другие ищут того единственного (или единственную). Так как понять - любовь это или просто обычное влечение?

Иногда наше сердце и ум настолько обескуражены, что трудно понять разницу. В настоящий момент мы чувствуем себя настолько удивительно счастливо, что иногда нам просто все равно.

Но важно быть осторожным! Разбитое сердце может принести множество страданий. Особенно если вы позволите себе полюбить не того человека.

То же самое относится к случаю, если бы у вас возникли сильные чувства к тому, кто не желает такого же уровня приверженности.

Возможны любые ситуации, но мы хотим помочь вам определить, действительно ли это любовь или просто страсть.

Во-первых, важно уметь различать эти два понятия

Настоящая, истинная, безусловная любовь — это сильное чувство привязанности, это тепло, близость и ласка в самом ее лучшем и мощном проявлении. Истинная любовь создает сильную эмоциональную привязанность. Она выдерживает любые проблемы, ссоры, недостатки друг друга и прочие невзгоды.

Страсть — это просто сильное cекcуальное желание. Жажда полностью вращается вокруг притяжения и cекcа. В то время как вожделение требуется для любви, любовь не нужна для страсти. Это чувство проявляется очень сильно, и, как правило, оно так делает постоянно. Но оно не выдерживает испытание временем.

Вы должны быть осторожны, чтобы не позволить страсти доминировать в отношениях, когда любовь действительно является движущей силой прекрасных, длительных отношений.

Чтобы влюбиться, вы должны быть готовы принять этого человека в лучшем и худшем его виде. Вы узнаете его полностью и увидите, кто он есть на самом деле. Вы узнаете о его прошлом и будете обсуждать свои мечты и цели на будущее. Если вместе вы видите себя как идеальную пару и можете по-настоящему визуализировать свою жизнь вместе, то вы можете влюбиться.

Когда вы действительно влюбляетесь, это взаимно. Вы оба влюблены друг в друга всегда. Это не означает, что ваша жизнь всегда будет легкой, потому что она периодически сталкивается с некоторыми трудностями. Но вы можете преодолевать все вместе.

Вы точно поймете, что это любовь, если:

— этот человек обожает вас, полностью заботится о вас и принимает ваши недостатки.

— это тот, о ком вы не можете перестать думать.

— это тот, кого вы любите всем своим сердцем.

— это тот, кто заботится о вашем счастье и принимает ваше мнение.

— это тот, кем вы восхищаетесь и кто восхищается вами.

— это тот, кто воплощает в жизнь ваши мечты и делает вам комплименты.

— это тот, кто заставляет вас чувствовать себя самым удивительным человеком во всем мире.

— это тот, кто силен в тех областях, которые вам бы следовало подтянуть.

Самые лучшие отношения складываются, как правило, между теми людьми, которые являются полными противоположностями.

— это тот, с кем вы можете говорить очень долго (в течение нескольких часов!).

— это тот, кто заставляет вас становиться лучше и может помочь вам во многих аспектах.

— это тот, кто хочет встретиться с вашими ближайшими друзьями и семьей, а затем принимает вас даже после этого (ха-ха).

— это тот, с кем вы ощущаете силу романтики. На самом деле это тот единственный, кого вы желаете!

Правда заключается в том, что, когда вы влюбляетесь, вы не выбираете страсть или любовь. Вы создаете баланс между этими двумя факторами.

Они оба необходимы для успешных, длительных отношений.