Раскрыт способ повысить популярность на сайтах знакомств

Сервис онлайн-знакомств Zoosk рассказал, что пользователям, которые упомянули еду в информации о себе, пишут чаще. Данные исследования опубликовала британская газета Metro.

Больше всего противоположный пол привлекает упоминание гуакамоле — людям, написавшим о пасте из авокадо в анкете, писали на 144 процента чаще.

В два раза чаще отзываются на страницы с упоминанием картошки, шоколада и суши. Также среди самых привлекательных продуктов оказались макароны, сыр, торт и бургеры.

Однако правило не распространяется на ямс. Тем, кто упомянул растение, писали на 70 процентов реже. Не привлекает потенциальных партнеров и жареная курица.

Авторы исследования утверждают, что, даже если просто написать, что вы любите еду, вы начнете получать на 82 процента больше сообщений по сравнению с обычными пользователями.

Однако в первом сообщении не стоит упоминать о любви к готовке и еде, считают исследователи. Слишком велика вероятность, что больше вам не ответят.

Веганам, по данным сервиса, также пишут на 62 процента чаще.

Сотрудники сервиса проанализировали 3,7 миллиона личных страниц на разных языках и 346,6 миллиона первых сообщений, а также опросили семь тысяч одиноких людей, чтобы выяснить, как упоминание еды в информации о себе влияет на шансы найти пару.