Психологи узнали, как проще всего понравиться другим

Журнал Perception рассказал об исследовании японских психологов, которые установили, что кивание головой очень быстро помогает завоевать симпатии других людей. Кивание головой не столько усиливает внешнюю привлекательность, сколько делает человека более приятным и располагающим в его личностных качествах, отметили исследователи из Японии.

Сотрудники Университета Хоккайдо и Университета Ямагата провели серию экспериментов, проверяющих, как действуют на людей коммуникативные сигналы в виде движений головой. Участники опытов – 49 человек обоих полов в возрасте старше 18 лет – смотрели видеоролики, в которых трехмерные женские фигуры кивали, либо качали головой, или же стояли неподвижно.

По заданию ученых добровольцы рассказывали о том, как они воспринимают героев видео.

Выяснилось, что кивание головой сразу резко вызывало множество позитивных откликов и характеристик – таковых было на 40 процентов больше, чем у персонажей с другими коммуникативными сигналами.

«Собеседник, который кивает головой в процессе разговора, кажется нам более открытым, сочувствующим, понимающим, располагающим к себе человеком», - резюмировали авторы проекта.