Язык тела: психологи разобрались, почему Меган Маркл постоянно трогает свои волосы

36-летняя Меган Маркл находится под пристальным вниманием папарацци. Поэтому немудрено, что именно фоторепортеры заметили, что на публичных мероприятиях невеста принца Гарри без конца прикасается к своим волосам, и задумались, с чем это может быть связано.

На днях журналисты портала Yahoo Beauty обратились за помощью к профессиональным психологам. Их целью было выяснить, почему Меган Маркл так часто трогает свои волосы — это запечатлено на каждом втором снимке девушки, сделанном папарацци. Рассмотрев эти фотографии, эксперты по языку тела вынесли свой вердикт:

«Многие люди прикасаются к своим волосам и постоянно накручивают пряди на палец для того, чтобы успокоить нервы. Большинство делают это, когда неловко чувствуют себя на публике.

Подобным образом дети расслабляются, когда сосут соску или обнимают любимую игрушку».

Психолог также отметил, что многие касаются своих волос просто по привычке.

Однако в этом случае они чаще всего делают это не на публике, а в одиночестве — например, когда разговаривают по телефону или читают книгу.

Но в случае с Меган эксперт пришел к однозначному выводу.

По его мнению, невеста принца Гарри без конца трогает волосы, потому что испытывает стресс из-за повышенного внимания к своей персоне.

А вы согласны с психологом?

Меган Маркл в школьные годы: