Каким женщинам чаще всего изменяют мужчины

Проблемы в любви переживаются тяжелее всего. Предотвратить их появление можно, если знать, что именно провоцирует мужские измены.

Предательство любимого человека — это одно их самых тяжелых жизненных испытаний. В такие моменты любая женщина задается вопросом, почему личное счастье дало трещину, не понимая, что это не однодневный процесс.

Измена — это всегда лишь следствие серьезной проблемы, которая уже долгое время незаметно разрушала семью. И когда такая проблема достигает критической точки, наступает закономерный финал.

Несмотря на то, что проблемы каждой семьи уникальны, психологи и специалисты по биоэнергетике выявили общую закономерность. Они составили список качеств, обладательницам которых чаще всего изменяют мужчины. Ознакомившись с этим списком, вы сможете оградить себя от появления проблем в любви и сохранить личное счастье на долгие годы.

Сильная женщина. Казалось бы, чего не хватает мужчине рядом с такой супругой? Она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и на двух работах поработает, и детей воспитает, и по дому все сама сделает — даже выключатель починит и шкаф соберет. А не хватает ему возможности почувствовать себя мужчиной. Женщина не должна брать на себя мужские обязанности,

в противном случае даже самый активный и энергичный представитель мужского пола либо превратится в вечного обитателя дивана, либо сбежит к той, которая не выхватывает у него сумки с криком «Я сама!».

Женщине нужно оставаться женственной — это залог крепкой любви и счастья.

Зацикленная на быте женщина. Да, ни для кого не секрет, что большая часть домашних обязанностей обычно вменяется женщине. Но это не повод отдавать все силы рутине, забывая о себе и собственном развитии. Высок риск, что вашу жертву никто не оценит по достоинству, и любимый начнет засматриваться на ухоженных и интересных женщин, с которыми можно поговорить на самые разные темы. Посвящайте себе и своим желаниям хотя бы час в сутки, чтобы супруг не начал воспринимать вас как приложение к кухонной плите и стиральной машине. В конце концов, горячий обед и чистота в доме — не залог семейного счастья.

«Идеальная» женщина. Дома у такой стерильная чистота, обед всегда состоит из трех блюд, плохого настроения никогда не бывает, дети всегда аккуратно одеты и не шалят. Она всегда доброжелательна и ни за что не показывает негативных эмоций. А муж почему-то уходит к другой. Все потому, что хочется видеть рядом с собой обычную земную женщину, не лишенную слабостей и недостатков, а не холодный и недосягаемый идеал.

Эмоции и спонтанность подпитывают любовь, но никакой спонтанности с «идеалом» быть не может: у нее весь день распланирован до мелочей, и неуместным проявлениям чувств там не место.

Как избежать измен и сохранить любовь

Мэрилин Керро, трехкратная финалистка «Битвы экстрасенсов», говорит о том, что женщины часто сами рушат свое личное счастье, пытаясь угодить любимому: они берут все обязанности на себя, лишь бы муж был доволен, пренебрегают саморазвитием, чтобы дома не было ни пылинки, а все рубашки были выглажены, стараются стать идеальной женой, подавляя свои эмоции и желания. И мало кто понимает, что все это дает обратный результат и чаще всего завершается изменой. Мэрилин Керро советует каждой женщине разорвать этот порочный круг, раскрыть свою женственность, поверить в себя и свою привлекательность.