Чем отличается счастье богатых и бедных людей

Журнал Emotion поделился подробностями исследования ученых из Калифорнийского университета (США), обнаруживших любопытную взаимосвязь между денежным достатком и счастьем. Они установили, чем отличается ощущение счастья у бедных и богатых людей.

Богатые люди получают удовольствие от самих себя, а бедные – от окружающего их мира, выяснили исследователи. Объектом их изучения стали более полутора тысяч человек.

Исследователи определяли, как коррелирует с уровнем дохода участников их способность испытывать семь эмоций, лежащих в основе чувства счастья, таких как радостное изумление, восхищение, сострадание, удовлетворение, воодушевление, любовь и самоуважение. В результате ученые пришли к выводу, что

у состоятельных людей самые сильные эмоции вызывает позитивное восприятие своего «Я» - уважение к себе, восхищение собой и т. п. У малообеспеченных сильные эмоции связаны с проявлением чувств к другим людям - например, с любовью, состраданием.

«С разным уровнем финансового благополучия связаны разные виды счастья. Для состоятельных людей источник позитива – в их статусе и самодостаточности. Не столь успешным радость и счастье приносят отношения с другими людьми, что помогает справляться с жизненными трудностями», - резюмировали в итоге психологи.