Темпераментные братья-танцоры назвали 5 главных женских качеств

Накануне Дня всех влюбленных, 12 февраля, в театре Дайлес можно будет насладиться шоу «Aeternum» («Вечность») темпераментного танцевального коллектива «Los Vivancos». Коллектив состоит из талантливых братьев родом из Испании, их шоу быстро стали объектом восхищения ценителей искусства по всему миру, и особенно, разумеется, женской публики. Яркие и симпатичные артисты рассказали, какие черты характера они замечают и ценят в женщинах.

Женственность

Как говорят братья, это качество отражает саму сущность женщины, ассоциируясь с нежным, приятным и ухоженным созданием. Представители «Los Vivancos» считают, что женственность выражает способность и желание заботиться как о себе, так и о близких людях.

Истинно женственная дама старается ухаживать за собой как в духовном плане, так и в плане внешнего вида и общей физической формы.

Интеллигентность

Сами артисты получили высшее образование в признанных на мировом уровне учебных заведениях, поэтому такое качество, как интеллигентность, ребята ценят высоко. По их мнению, это качество включает в себя любознательность, способность ориентироваться в разных отраслях, умение формулировать и выражать мнение, а также умение выслушать и принять мнение других.

С интеллигентным человеком нет недостатка в осмысленных беседах, а это на этапе формирования отношений очень многое значит, уверены танцоры.

Способность приспосабливаться

Жизнь братьев протекает в непрерывном движении, ведь их представления проходят по всему миру, поэтому привычным делом может стать продолжительная разлука с семьей. Артисты признают, что это самое сложное, с чем приходится сталкиваться в конкретной профессии. Несомненно,

это тяжело и для близких, поэтому одно из качеств, которые братья высоко ценят в женщине, - это способность приспосабливаться к разным обстоятельствам.

Это может быть продолжительная разлука, а иногда и долгие переезды или даже смена места жительства.

Позитив

Братья родились в солнечном испанском городе Барселоне, который радует близостью к морю, горными красотами и, разумеется, теплым климатом. Не секрет, что приятные погодные условия улучшают настроение, поэтому жители южных стран нередко ассоциируются с отзывчивостью и жизнерадостностью. Способность позитивно смотреть на происходящее коллектив ценит в каждом человеке, и, естественно, в женщине тоже.

Чувство юмора

Полезно уметь посмеяться как над собой, так и над ситуацией в целом - и здесь отнюдь не лишним будет чувство юмора.

Оно может совпадать или не совпадать с вашим, но непременно должно быть развито, ведь это формирует личность и указывает на интеллигентность,

рассказывают представители «Los Vivancos». К тому же со спутником жизни, обладающими чувством юмора, никогда не соскучишься.