Почему Меган Маркл всегда смотрит в кадр, а Кейт Миддлтон - наоборот

Вы заметили, что почти на всех снимках взгляд невесты принца Гарри Меган Маркл направлен в объектив? Вероятно, вы также не могли не отметить и тот факт, что герцогиня Кембриджская Кэтрин ведет себя прямо противоположным образом. Английский эксперт по языку тела объяснила, почему так происходит.

Поклонники британской королевской семьи пристально следят за появлениями на публике ее членов, анализируют каждый их шаг, и даже находят закономерности в их поведении. Так, например, недавно Интернет-пользователи задумались, почему принц Уильям всегда держит за руку Джорджа, а герцогиня Кэтрин — Шарлотту.

От взора фанатов монаршей семьи не ускользнул и тот факт, что Меган Маркл почти все время смотрит в камеру, когда видит фотографов, а вот Кейт Миддлтон, наоборот, старается отводить взгляд.

Сначала пользователи Сети предположили, что невеста принца Гарри ведет себя таким образом из-за имеющегося профессионального опыта: мол, актрисе не привыкать к камере.

Тем не менее Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, опровергает эти догадки: «Вы хоть раз видели сцену, где актер смотрит на вас с экрана? Прямой взгляд Меган свидетельствует не о ее профессиональных навыках, а о характере».

По словам британки, Маркл демонстрирует уверенность в себе, а также желание открыто общаться с поклонниками. Эксперт рассказала журналистам портала The Sun, что невестка Елизаветы II определенно знает себе цену. Что касается Кейт Миддлтон, то Джеймс утверждает, что она самый настоящий интроверт:

«Кэтрин очень скромная и домашняя, она любит тепло и уют. Конечно, по ее поведению не скажешь, что ей претит публичность — она ведет себя безупречно. И тем не менее...».

Как вам кажется, верный ли вердикт вынесла монаршим особам профайлер?

Первое радио-интервью Меган Маркл в качестве невесты принца Гарри:

Кейт Миддлтон вышла в свет без помолвочного кольца: