Что нельзя говорить представителям разных знаков Зодиака

Все мы люди, и всем нам могут сказать что-то, что выведет нас из себя. Однако, есть такие фразы, которые лучше не говорить представителям разных знаков Зодиака. Из этой статьи вы узнаете какие именно.

Овен

Овнам никогда нельзя говорить, что им делать. Они не переносят приказы. Конечно, многим это не нравится, но этим людям это не нравится больше всего. Разумеется, если это делает босс, то все будет не так печально. Еще важно то, в какой форме это произносится. Если Овен заподозрит хотя бы малейшее пренебрежение, это может стать причиной большого конфликта. Вот тогда-то и нужно будет прятаться, чтобы вас не «переехали».

Телец

Тельцы на дух не переносят людей, которые критикуют их вещи, квартиру, вторую половинку. Это лишь верхушка айсберга. С Тельцами нужно использовать словосочетание «мне не нравится». В этом случае вы подчеркнете, что это всего лишь ваше мнение, но никак не камень в огород человека. Если усердствовать слишком сильно, можно получить физические повреждения. В ином случае на вас просто сильно обидятся и не будут с вами общаться. Не стоит уязвлять чувства Тельцов.

Близнецы

Близнецы любят поболтать, поэтому им не стоит говорить в недружелюбной форме, чтобы они помолчали. Они не обижаются на большинство слов в диалоге, но это могут воспринять в штыки и довольно серьезно обидеться. Изменить это никак нельзя — Близнецы довольно дипломатичны, но конфликта не избежать, если вы попытались заткнуть Близнецов без особой причины.

Рак

Больше всего представителей этого Знака Зодиака раздражает, когда им говорят, чтобы они поторапливались. Раки вообще приказной тон не одобряют, а когда это заходит немного дальше, их невозможно остановить. Да, Раки имеют свои пороки, которые многим людям не по нраву, но Раков это вообще не волнует. Тот, кто хочет быть рядом, будет.

Лев

Львам не нужно говорить, что в их внешнем виде что-то не так. Они, может, и не убьют вас после этого, но это разозлит их, ранит до глубины души. Это самые везучие люди, если у них все хорошо с самооценкой, но они сразу чувствуют, когда их просто провоцируют, так что просто так управлять их эмоциями у вас не получится. Лучше быть как можно более осторожными в словах.

Дева

Девам не стоит говорить, что они не смогут чего-то добиться. Особенно раздражает их это в том случае, если они чем-то уже долгое время занимаются, а кто-то разрушает их мечты одной фразой. Еще не стоит говорить им, что они не правы. Тут тоже лучше поддержать самих себя какими-то фактами, а не домыслами, иначе можно всерьез поссориться. Еще не стоит признаваться им в любви понарошку. Такие розыгрыши тоже весьма опасны с Девами.

Весы

Весам стоит говорить только правду. Весы ненавидят, когда им врут. Они, может, и не будут на вас ругаться или устраивать истерику, но если это будет делать любимый человек, то незамедлительной реакции стоит ожидать абсолютно точно. Еще больше Весы ненавидят, когда им лгут в надежде на их наивность.

Скорпион

Скорпионам не стоит сообщать какие-то сплетни или упрекать в ревности. Конечно, никто из нас не святой, но Скорпионы не любят, когда плохо говорят о человеке в третьем лице. Возможно, в индивидуальном случае есть более раздражающие фразы для них, но наиболее универсальной будет именно такая ситуация. По-настоящему сильно вспылить Скорпионы могут, когда эти слухи касаются их любимого человека. Вот тут уже стоит трижды подумать.

Стрелец

Это люди честолюбивые и эгоистичные, так что они признают лишь свое превосходство и уникальность. Обидеть или вывести из себя Стрельца можно фразой, которая имеет оборот «ты такой же, как...» или «ты такая же, как...». Они не терпят сравнения с кем-то другим. Если сделать это в неподходящий момент, то можно легко нарваться на проблемы.

Козерог

Никогда не называйте Козерогов ленивыми. Если даже сделать это в шуточной форме, они все равно затаят обиду на вас. Если вы сделаете это всерьез, то можете познать всю силу их гнева. Если вы являетесь им близким человеком, то они могут обидеться на вас. Они воспринимают такие фразы в штыки, потому что всегда много работают и очень стараются быть лучшими.

Водолей

Водолеи готовы оспорить любую вашу фразу. Единственное, что их реально выбивает из колеи, — игнорирование близким человеком, другом, второй половинкой. Эти люди готовы говорить на любую тему, выслушать любые ваши претензии, но они никогда не понимают людей, которые пытаются перестать с ними общаться без причины. Конечно, причины есть, но почему-то Водолеям о них могут не сказать. Это приводит их в ярость.

Рыбы

Рыб бесит, когда их чему-то учат бесцельно, когда кто-то умничает. Это может привести их в состояние ярости. Конечно, они этого не покажут сразу, но колкость какую-нибудь все равно отпустят. Это резко снижает их совместимость почти со всеми Знаками Зодиака, потому что даже замечания от близких людей они не могут воспринять адекватно.

Характер каждого человека индивидуален, но в рамках астрологии у всех нас есть какие-то черты, свойственные нашему Знаку Зодиака. Все мы можем быть вспыльчивыми. Слушайте тех, кто вам дорог, чтобы не срываться по пустякам.