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Назван наиболее манящий цвет для женщин и для мужчин

Русский TVNET/medikforum.ru
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Florea Paul/Scanpix

Американские ученые из Университета Рочестера поделились результатами исследования в журнале Personality and Social Psychology: они обнаружили, какой цвет находят для себя наиболее привлекательным представители двух полов.

Руководитель работы, профессор Эндрю Эллиот рассказал о том, что как женщин, так и мужчин заставляет с одинаковой силой реагировать на себя красный цвет. В частности, для женщин красный цвет в мужском гардеробе ассоциируется с лидерскими качествами.

Мужчин, в одежде у которых присутствует этот цвет, они воспринимают как умеющих хорошо зарабатывать и амбициозных в карьере.

В свою очередь мужчины, по словам Эллиота, любят красный цвет на женщинах по более естественным причинам. Женские наряды красных оттенков пробуждают у большинства мужчин чувственные фантазии, этот механизм закреплен эволюционно.

Ранее ученые пытались определить цвет, который нравится большинству людей во всем мире. Оказалось, что такой действительно существует – этим цветом оказался оттенок океанской воды.

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