Лучше не связываться: открыта суровая правда о бородатых мужчинах

Познакомились с бородатым мужчиной и успели им очароваться? Будьте осторожны! Выяснилось, что мужчины, которым нравится отращивать бороду, обладают крайне неприятными чертами личности.

Сотрудники исследовательской компании Eva (Великобритания) сделали заключение о том, что бородатые мужчины имеют привычку вступать в драки, а также более склонны к воровству. Кроме того, бородачи чаще обманывают своих партнеров.

Исследователями был проведен опрос, в котором приняли участие мужчины разного возраста - как бородатые, так и нет. Проанализировав полученные данные,

авторы проекта установили: если среди бородатых мужчин, обманывавших свою вторую половину, отъявленных лгунов набралось 47 процентов, то среди выбритых - только 20 процентов.

Выяснилось и другое. Специалисты заявили, что 40 процентов мужчин с бородой из числа участников совершали кражи. В группе безбородых таковых набралось гораздо меньше - 17 процентов.

«Интересно, что 45 бородатых мужчин признались: им нравится принимать участие в кулачных боях, что говорит об их жестокости», - добавили к послужному списку бородачей исследователи.

Сегодня мужская борода - обычное явление на улицах разных городов мира. Тренд носить бороду, невзирая на возраст и жизненный опыт, возник несколько лет назад и до сих пор не утратил своей актуальности.

Можно даже услышать о том, что мужчины с бородой намного больше нравятся женщинам, поскольку растительность на лице придает облику представителей сильного пола выразительную брутальность и именно этим производит впечатление на женские умы.

Но британцы в этот раз решили проверить, насколько данное утверждение верно.

Оказалось, что все, как всегда, преувеличено. Было выявлено, что только 35 процентов женщин считают бородатых мужчин наиболее привлекательными

- остальные все же предпочитают гладко выбритую кожу или же легкую щетину.