Ученые подтвердили: красивые женщины несчастливы

Парадоксально, но факт. Женщины, которые являются обладательницами красивых лиц и стройных фигур, чувствуют себя менее счастливыми, чем не столь привлекательные женщины и толстушки, об этом заявили специалисты Мичиганского университета.

Американские ученые утверждают, что красавицы не получают удовольствия от жизни. Подобное заключение специалистов базируется на данных, полученных при исследовании с участием 1 800 женщин, имевших разную комплекцию и разной степени привлекательности внешность.

Обследование этих женщин показало, что

почти 61% тех, кто имел явный избыточный вес и не претендовал на звание ослепительной красавицы, были довольны своей жизнью и считали себя счастливыми.

Среди участниц, которые обладали модельными параметрами, таковых оказалось гораздо меньше - только 28%.

Сотрудники Мичиганского университета полагают, что позитивизм первой категории женщин обеспечивает именно имеющийся у них жир.

«Жиры служат источником энергии, и синтез жира может благотворно влиять на продолжительность жизни», - поделились своим мнением специалисты.

Отметим, что так называемый «парадокс ожирения» - наблюдаемый положительный эффект жировых отложений у человека – не впервые привлекает внимание науки. В этот раз ученые также высказали мысль о том, что люди с избыточным весом могут жить дольше, чем худые.

Кроме того, красивые женщины могут быть менее счастливыми по психологическим причинам. Специалисты говорят, что

броская внешность часто требует больших усилий в плане поддержания, и жертвовать чем-то готовы прежде всего женщины, не принимающие свое тело таким, какое оно есть.

Они постоянно боятся набрать вес, изучают какие-то диеты, регулярно взвешиваются, их невроз становится практически перманентным. В то время как полная женщина, не переживающая из-за своих форм, будет в значительно большей мере радоваться жизни.

Осознание собственной красоты может отложить серьезный отпечаток на мышлении женщин. Такие красавицы воспринимают реальность через собственную шкалу оценок, что мешает им строить отношения с другими людьми.

«Женщина, считающая себя привлекательной, более требовательна к окружающим. Мужчины в ее глазах должны обладать определенным рядом достоинств, чтобы занять место рядом с ней.

Если супруг по совокупности данных в ее глазах не «тянет» на достойного спутника жизни, такая красавица чувствует себя обделенной и несчастливой, или же вообще остается в одиночестве», - сказала в интервью «МК» психолог Елена Мошкова.