Неисправимые знаки Зодиака: кому нельзя давать второй шанс

Не все любовные истории заканчиваются свадьбой. Многие люди способны прощать своих возлюбленных, но не каждый человек может по достоинству оценить такой поступок. Из нашей статьи вы узнаете, каким знакам Зодиака никогда не нужно давать второй шанс.

Иногда любимые люди причиняют нам невыносимую боль, но даже в этом случае мы стараемся их простить и нормализовать отношения. Но зачастую спасти любовь не удается, потому что партнер вновь обманывает доверие. Астрологи утверждают, что некоторые знаки Зодиака не умеют учиться на своих ошибках и раз за разом совершают их все больше. В этом случае лучшим выходом из ситуации является расставание. Эксперты расскажут вам, каким зодиакальным представителям бесполезно давать второй шанс.

Овен. Как представитель огненной стихии, Овен чрезмерно упрям и высокомерен. Даже если он и совершит ошибку, то вряд ли сможет признать это.

Если вы застукаете его в постели с другим человеком, он найдет тысячу аргументов и оправданий, чтобы доказать свою невиновность. Этот знак Зодиака неисправим,

и даже если он раскается в содеянном, то вскоре вновь расстроит вас своим поведением. Если вам повезло и ваш партнер-Овен покладист, значит, он сделает все, чтобы никогда не причинить вам боль.

Телец. Тельцы обладают железной, даже непробиваемой совестью. Совершив плохой поступок, они не будут мучить себя и как можно скорее во всем сознаются. Как правило, они редко причиняют боль своим близким, а если и делают это, то не специально.

Данный знак Зодиака вряд ли наступит на одни и те же грабли дважды, а значит, вы можете дать ему второй шанс. Однако до этого может не дойти.

Если Телец совершит ошибку, которая, по его мнению, непростительна, он и сам не захочет продолжать отношения и, скорее всего, станет инициатором расставания.

Близнецы. Близнецы непредсказуемы. Совершив проступок, они могут сознаться в нем, но неизвестно, действительно ли они признают свою вину или просто захотят выставить себя в лучшем свете. Иногда этот знак Зодиака нуждается в разнообразии, что порой толкает его на измены. Чтобы не причинить боль любимому человеку, в подобной ситуации он может умолчать о содеянном. В любом случае вы можете попробовать дать ему второй шанс и со временем поймете, стоило ли делать это.

Рак. В силу своей чувствительности и чрезмерной любви к близким Раки редко совершают непростительные поступки. Однако каждый человек ошибается, и этот знак Зодиака — не исключение. Если Рак совершит ужасную ошибку, он, возможно, признается в этом не сразу.

Дело в том, что присутствие рядом любимого человека для них превыше всего, а потеря его сравнима с настоящей катастрофой.

Астрологи считают, что в любой ситуации Раки заслуживают второй шанс.

Лев. Львы слишком высокомерны и самолюбивы. Они привыкли ни в чем себе не отказывать и обычно делают то, что им нравится. Порой их поступки причиняют боль близким людям, и даже в этом случае Львы вряд ли одумаются. Этот знак Зодиака будет принимать во внимание только чувства того, кого он сам по-настоящему любит. Если Лев не видит совместного будущего с партнером, то и о его переживаниях он будет задумываться крайне редко. Таким людям давать второй шанс бессмысленно.

Дева. Люди, рожденные под знаком Девы, стараются поддерживать порядок во всем, включая личную жизнь.

Они редко совершают ошибки, которые могут причинить боль любимым, а если это происходит, то любящая Дева сделает все, чтобы загладить свою вину и вернуть доверие.

Совершив плохой поступок один раз, она вряд ли повторит его в будущем. Астрологи считают, что из двенадцати зодиакальных представителей больше всего второй шанс заслуживают именно Девы.

Весы. Обычно Весы стараются не совершать поступков, за которые потом придется отчитываться перед любимым человеком. Однако если это происходит, они сделают все, чтобы не признавать свою вину. Они могут врать, перекладывать ответственность на других и даже утверждать, что их заставили сделать это. Люди, которые знают Весов слишком хорошо, уже готовы к тому, что любимый будет настаивать на своем, поэтому, как правило, закрывают глаза на его ошибки. Конечно, вы можете давать Весам второй шанс постоянно, но вскоре сами поймете, что это бесполезно.

Скорпион. Чаще всего Скорпионам приходится скрывать свои измены. Даже находясь в отношениях,

данный знак Зодиака не может устоять перед противоположным полом и найдет любой способ, чтобы обратить на себя внимание понравившегося человека.

Когда измены случаются слишком часто, партнеры сами начинают замечать изменения в поведении Скорпиона. Кто-то продолжает терпеть это, а кто-то навсегда разрывает отношения. В этом случае вам следует принять решение самостоятельно. Сможете ли вы дать второй шанс изменнику или же предпочтете найти другого, верного спутника жизни?

Стрелец. Иногда азарт и желание познать новые ощущения толкает Стрельцов на необдуманные поступки, за которые бывает стыдно перед любимым человеком. Конечно, совершив ошибку, они могут не сознаться в содеянном, но всегда по-настоящему раскаются и признают свою вину. Как выяснилось, происходит подобное часто. Астрологи считают, что

этот знак Зодиака заслуживает второй шанс, но если со временем он продолжит совершать негативные проступки, лучше навсегда расстаться с таким человеком.

Козерог. Козероги не относятся к числу самых чувствительных и любвеобильных знаков Зодиака. Они стараются не совершать ошибки, которые способны ранить любимого человека, и никогда не простят предательства со стороны партнера. Если Козерог совершит что-то непростительное, он обязательно сознается в этом и в будущем постарается не делать подобного. Этот знак Зодиака определенно заслуживает второй шанс, так как он сделает все, чтобы доказать свое раскаяние.

Водолей. Некоторым поступкам Водолеев очень сложно найти объяснение. Некоторые из них даже способны причинить боль любимому человеку.

В силу своей упрямости Водолей никогда открыто не раскается в содеянном, даже если это на протяжении долгого времени будет мучить его.

Несмотря на это, этот представитель зодиакального круга дорожит своими близкими и очень переживает, если кто-то из них покидает его. По мнению астрологов, этот знак Зодиака заслуживает второй шанс.

Рыбы. Этот знак Зодиака слишком привязан к близким людям. Если Рыбы обидят любимого человека, то мучить их это будет очень долго. Порой, совершив ошибку, данный зодиакальный представитель сам не может простить себя за содеянное, даже если его поступок вполне заслуживает прощения. Чаще всего их партнеры уверены в том, что Рыбы просто не могут совершить что-то непростительное, и в связи с этим всегда стараются давать им второй шанс. Чаще всего данное решение является правильным.