Как зависть влияет на тех, кому завидуют? И как от нее защититься?

Многие люди не умеют радоваться успехам других людей. В такие моменты в их душе возникает недоброе чувство - черная зависть. Энергетика недоброжелателя отрицательно влияет на ваш успех, но, к счастью, ее можно заблокировать. Узнайте, как защитить себя от завистников!

Для многих людей зависть стала привычным чувством. Завистники не умеют радоваться успехам и победам окружающих. Ни один человек не застрахован от появления такого завистника и от его негативной энергии, вплоть до сглаза. По мнению психологов и специалистов по биоэнергетике, чувство зависти может быть по-настоящему опасным. Иногда мы не замечаем, что даже в нашем близком окружении может скрываться немало завистников. Именно поэтому необходимо узнать, как черная зависит влияет на тех, кому завидуют.

Белая и черная зависть

У каждого из нас хотя бы раз в жизни возникало чувство зависти. Психологи разделяют это эмоциональное чувство на конструктивное и деструктивное.

Конструктивная или «белая» зависть, не заставляет человека злиться или обижаться на того, кому повезло больше, чем ему. В этом случае само чувство зависти подталкивает нас к улучшению своей жизни. В такие моменты у каждого из нас возникает желание достичь больших успехов, обрести желаемое, или хотя бы оказаться на одной ступени с успешными людьми.

Черная зависть относится к числу негативных чувств. Она возникает, когда человек не способен радоваться чужим успехам, и даже желает навредить другим. С энергетической точки зрение, его влияние подобно сглазу или неосознанной порче. Оно порождает негативные чувства и эмоции, влияние которых разрушает наше энергетическое поле.

В чем причины зависти

Главная причина появления черной зависти — заниженная самооценка. Когда человек замечает, что другие достигают высот, у него возникает чувство, что его таланты, внешность или умственные способности далеки от идеальных. Нежелание развиваться и стремиться к достижению своих целей заставляет человека разочароваться в собственной жизни. В этом случае завистнику необходимо перестать анализировать чужую жизнь, и как можно скорее заняться своей.

Иногда причины зависти кроются в детстве.

Если родители часто ругают ребенка из-за плохих оценок и ставят ему в пример отличников, со временем у него возникает мнение, что одноклассники намного умнее, чем он.

В связи с этим у него возникают комплексы, которые дают о себе знать уже в более сознательном возрасте. Вспоминая картины детства, человек постоянно будет думать, что его друзья или коллеги достигают большего благодаря более высоким умственным способностям. Так возникает черная зависть.

Когда человек завидует, он на подсознательном уровне сравнивает себя с тем, кому повезло больше, критерием сравнения являются понятия «хуже» и «лучше». Если кому-то повезло больше, чем завистнику, к нему приходит осознание, что он, в чем-то хуже другого. Однако этот критерий не имеет никакого значения, он всего лишь присутствует в вашей голове.

Влияние зависти на человека

Согласно психологии, зависть — это проявление слабости и неуверенности в себе. Во всех религиях мира это чувство относили к числу смертных грехов.

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что оно разрушает энергетическое поле и перекрывает поток здоровья человека, которому завидуют.

Рассказывая о своих успехах окружающим, многие люди не догадываются о том, на что способна человеческая зависть. Влияние черной зависти вы сможете заметит очень быстро. В первую очередь, она блокирует финансовые потоки, отпугивает удачу и притягивает неприятности. Это значит, что уже скоро вас будут преследовать неудачи в делах, на работе, ухудшиться финансовое положение и, возможно, появятся серьезные проблемы. Именно поэтому

не стоит хвастаться своими успехами перед окружающими. Особенно это касается представительниц женского пола,

которые не упустят момента, чтобы рассказать своим подругам о знакомстве с мужчиной, романтическом свидании или предстоящей свадьбе. Возможно вы увидите натянутую улыбку подруг и их фальшивую радость, но это может обернуться для вас крахом женского счастья.

Проявление зависти может отразиться и на состоянии вашего здоровья. Вы можете заметить упадок сил, хандру, резкое снижение трудоспособности. Когда черная зависть исходит не от одного, а сразу от нескольких людей, возможно возникновении более серьезных заболеваний.

Как защититься от зависти?

Как реагировать, если в своем окружении вы уловили искры зависти? Во-первых, не пытайтесь оправдаться, приводить какие-либо доводы в свою защиту; если вы захотите дать отпор завистнику, то просто потеряете силы и жизненную энергию.

С любителями интриговать и распространять слухи лучше держать дистанцию, при этом и совсем игнорировать их не стоит, иначе вы получите еще большую волну негативных эмоций.

С завистниками лучше общаться на отвлеченные темы, которые не затрагивают вашу личную жизнь и материальную сферу.

Не выносите на всеобщее обозрение «предметы зависти», окружающим и френдам в соцсетях не обязательно быть в курсе всех ваших достижений, вашего благополучия, семейных радостей. Счастливые моменты разделяйте только с самыми близкими людьми!

Не торопитесь делиться своими радостями с подругой, которая переживает серьезные проблемы и нуждается в помощи. Лучше повременить и подождать пока подруга не решит свои проблемы.

Заблокировать волну негатива можно также, если завидующего вам человека просто пожалеть и попытаться принять таким, какой он есть.

Старайтесь и сами избавляться от зависти, от искушения в очередной раз перемыть косточки своей успешной коллеге, или приятельнице. Только тогда вы сможете оградить себя от этого антисоциального, вредного чувства.