Работа такая: представители каких профессий чаще склонны к изменам?

Почему люди изменяют? Однозначного ответа на этот непростой вопрос не существует. Однако, по одной из многочисленных теорий, весомой причиной супружеской неверности является профессия. Заинтригованы? Читайте дальше.
Один из самых популярных в мире сайтов для поиска партнера для супружеской измены Ashley Madison провел интересный эксперимент, направленный на то, чтобы узнать в процентном соотношении, люди каких профессий чаще ищут увлечения на стороне. Естественно, все это было определено в анонимном опросе, в котором приняли участие свыше 1000 пользователей.
Представьте себе, первое место среди ЖЕНЩИН принадлежит представительницам здравоохранения, включая врачей и медсестер. 23% дам, ответивших на анонимные вопросы, работают в области медицины и хотя бы раз изменяли своему партнеру.
Специалисты объясняют это тем, что данный род деятельности — очень стрессовый, и справиться с депрессией и нагрузками на работе медикам помогают романы на стороне.
Второе место, как это ни странно, принадлежит работникам сферы образования, главным образом — учителям. Почетное третье место возглавили женщины, занимающиеся частной предпринимательской деятельностью.
ТОП-10 профессий среди ЖЕНЩИН, представительницам которых нельзя доверять на 100%:
* Медики, преимущественно врачи и медсестры
* Работники сферы образования, преимущественно учителя
* Частные предприниматели
* Финансисты
* Социальные работники
* Представители розничной торговли и сферы гостиничного бизнеса
* Айтишницы
* Маркетологи
* Работники сферы торговли
* Работники сферы культуры, искусства и развлекательной индустрии
Что касается МУЖЧИН, то первое место занимают работники сферы торговли. Уверенное второе место принадлежит айтишникам. На третьем, но далеко не последнем месте оказались частные предприниматели.
ТОП-10 МУЖСКИХ профессий, представители которых, возможно, не самые верные:
* Работники сферы торговли
* Айтишники
* Частные предприниматели
* Представители розничной торговли и сферы гостиничного бизнеса
* Финансисты
* Маркетологи
* Медики
* Юристы, адвокаты
* Работники сферы образования, преимущественно учителя
* Работники сферы культуры, искусства и развлекательной индустрии
Однако не стоит расстраиваться. Помните, что 1000 человек, принявших участие в опросе, — далеко не вся планета. Доверяйте, но проверяйте — и все будет замечательно!