Работа такая: представители каких профессий чаще склонны к изменам?

Почему люди изменяют? Однозначного ответа на этот непростой вопрос не существует. Однако, по одной из многочисленных теорий, весомой причиной супружеской неверности является профессия. Заинтригованы? Читайте дальше.

Один из самых популярных в мире сайтов для поиска партнера для супружеской измены Ashley Madison провел интересный эксперимент, направленный на то, чтобы узнать в процентном соотношении, люди каких профессий чаще ищут увлечения на стороне. Естественно, все это было определено в анонимном опросе, в котором приняли участие свыше 1000 пользователей.

Представьте себе, первое место среди ЖЕНЩИН принадлежит представительницам здравоохранения, включая врачей и медсестер. 23% дам, ответивших на анонимные вопросы, работают в области медицины и хотя бы раз изменяли своему партнеру.

Специалисты объясняют это тем, что данный род деятельности — очень стрессовый, и справиться с депрессией и нагрузками на работе медикам помогают романы на стороне.

Второе место, как это ни странно, принадлежит работникам сферы образования, главным образом — учителям. Почетное третье место возглавили женщины, занимающиеся частной предпринимательской деятельностью.

ТОП-10 профессий среди ЖЕНЩИН, представительницам которых нельзя доверять на 100%:

* Медики, преимущественно врачи и медсестры

* Работники сферы образования, преимущественно учителя

* Частные предприниматели

* Финансисты

* Социальные работники

* Представители розничной торговли и сферы гостиничного бизнеса

* Айтишницы

* Маркетологи

* Работники сферы торговли

* Работники сферы культуры, искусства и развлекательной индустрии

Что касается МУЖЧИН, то первое место занимают работники сферы торговли. Уверенное второе место принадлежит айтишникам. На третьем, но далеко не последнем месте оказались частные предприниматели.

ТОП-10 МУЖСКИХ профессий, представители которых, возможно, не самые верные:

* Работники сферы торговли

* Айтишники

* Частные предприниматели

* Представители розничной торговли и сферы гостиничного бизнеса

* Финансисты

* Маркетологи

* Медики

* Юристы, адвокаты

* Работники сферы образования, преимущественно учителя

* Работники сферы культуры, искусства и развлекательной индустрии

Однако не стоит расстраиваться. Помните, что 1000 человек, принявших участие в опросе, — далеко не вся планета. Доверяйте, но проверяйте — и все будет замечательно!