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Работа такая: представители каких профессий чаще склонны к изменам?

Русский TVNET/hochu.ua
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Andriy Popov/Scanpix

Почему люди изменяют? Однозначного ответа на этот непростой вопрос не существует. Однако, по одной из многочисленных теорий, весомой причиной супружеской неверности является профессия. Заинтригованы? Читайте дальше.

Один из самых популярных в мире сайтов для поиска партнера для супружеской измены Ashley Madison провел интересный эксперимент, направленный на то, чтобы узнать в процентном соотношении, люди каких профессий чаще ищут увлечения на стороне. Естественно, все это было определено в анонимном опросе, в котором приняли участие свыше 1000 пользователей.

Представьте себе, первое место среди ЖЕНЩИН принадлежит представительницам здравоохранения, включая врачей и медсестер. 23% дам, ответивших на анонимные вопросы, работают в области медицины и хотя бы раз изменяли своему партнеру.

Специалисты объясняют это тем, что данный род деятельности — очень стрессовый, и справиться с депрессией и нагрузками на работе медикам помогают романы на стороне.

Второе место, как это ни странно, принадлежит работникам сферы образования, главным образом — учителям. Почетное третье место возглавили женщины, занимающиеся частной предпринимательской деятельностью.

ТОП-10 профессий среди ЖЕНЩИН, представительницам которых нельзя доверять на 100%:

* Медики, преимущественно врачи и медсестры

* Работники сферы образования, преимущественно учителя

* Частные предприниматели

* Финансисты

* Социальные работники

* Представители розничной торговли и сферы гостиничного бизнеса

* Айтишницы

* Маркетологи

* Работники сферы торговли

* Работники сферы культуры, искусства и развлекательной индустрии

Что касается МУЖЧИН, то первое место занимают работники сферы торговли. Уверенное второе место принадлежит айтишникам. На третьем, но далеко не последнем месте оказались частные предприниматели.

ТОП-10 МУЖСКИХ профессий, представители которых, возможно, не самые верные:

* Работники сферы торговли

* Айтишники

* Частные предприниматели

* Представители розничной торговли и сферы гостиничного бизнеса

* Финансисты

* Маркетологи

* Медики

* Юристы, адвокаты

* Работники сферы образования, преимущественно учителя

* Работники сферы культуры, искусства и развлекательной индустрии

Однако не стоит расстраиваться. Помните, что 1000 человек, принявших участие в опросе, — далеко не вся планета. Доверяйте, но проверяйте — и все будет замечательно!

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