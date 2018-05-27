Найден способ распознать нарцисса

Ученые выяснили, что внешность людей, страдающих нарциссизмом, имеет одну общую особенность — густые брови. Исследование на эту тему опубликовало психологическое издание Journal of Рersonality.

Оказалось, что чрезмерно густые, ухоженные брови чаще всего встречаются у грандиозных нарциссов (грандиозный нарциссизм — степень нарциссизма, при которой человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии эмпатии к окружающим. — Прим. ред.).

Миранда Джакомини (Miranda Giacomini) и Николас Рул (Nicholas Rule) из университета Торонто провели эксперимент: они собрали фотографии людей, которые позже прошли тест на степень выраженности нарциссизма. Затем психологи вырезали из снимков брови и попросили независимых экспертов оценить их ухоженность, женственность и самобытность.

Результаты теста сопоставили с заключением специалистов. Выяснилось, что чем гуще и шире брови человека, тем более ярко выраженной формой нарциссизма он обладает.

Джакомини и Рел предполагают, что самовлюбленные люди стремятся выделиться и заявить о своей индивидуальности даже с помощью бровей.

В апреле густая черная монобровь принесла известность студентке с острова Кипр.

Когда фотографии со сросшимися бровями 21-летней модели Софии Хаджипантели разошлись по Сети, она столкнулась с волной негатива.

По словам студентки, ее обзывали в соцсетях, а некоторые даже угрожали ее убить.