Как представители разных знаков Зодиака переживают кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста, от которого еще никому не удалось застраховаться, проезжает по нам и изменяет жизнь самым непредсказуемым образом. Чтобы хоть как-то к нему подготовиться, узнайте, как он повлияет на вашу жизнь, по мнению астрологов.

Про кризис среднего возраста знают все: это когда мужчины скупают ярко-красные спортивные машины и шлют непристойности 18-летним девицам в социальных сетях, а женщины приобретают мини-юбки и уезжают искать себя (а может, и любовь всей жизни) где-нибудь на Карибах или в Тибете. Но это далеко не все подробности — оказывается, кризис середины жизни для каждого знака Зодиака свой — единственный и неповторимый. И хотя его причины всем понятны, представители зодиакального круга переживают его с горем пополам. Рекомендуем набраться терпения и выдержать.

Овен. Овны в кризисе середины жизни неожиданно понимают, что их вот-вот могут выгнать из Большого Секса, причем навсегда.

Это, конечно, полная ерунда, ведь сексуальные потребности этого знака не утихают никогда. Но встревоженных Овнов статистикой не успокоишь — от безысходности они устраивают себе секс-марафон,

после которого приходится отходить примерно полгода.

Телец. Правильный Телец в кризисе середины жизни начинает чем-то смахивать на античного философа и задаваться вопросами о смысле жизни.

В долгих и иногда болезненных размышлениях представители этого созвездия приходят к странному выводу: они столько работали, покорили столько высот, устроили жизнь и завели хозяйство, но ради чего? Может, все зря?

Может, бросить все и отправиться в кругосветку на красной гоночной машине, разумеется? Все же очень быстро Тельцы отбрасывают эти нетипичные для них мысли и вместо того, чтобы разменивать уют, записываются в спортзал. Все. На этой ноте кризис Тельцов завершается.

Близнецы. Осторожно, опасная зона! Представителей Близнецов, которые погрязли в кризисе, лучше обходить стороной. Фатализм и рефлексия, с которой сталкиваются все в этот переломный момент жизни, свойственны Близнецам с самого рождения. Поэтому с ними особо ничего не меняется, просто усиливается. И тут начинаются проблемы. Страшнее всего то, что

Близнецами в кризисе управляют внутренние демоны. На этом фоне их поведение становится очень заманчивым и обворожительным — но крайне эгоистичным и инфантильным.

Разом вокруг Близнецов начинают страдать все, кроме самих Близнецов, разуется. Хуже всего приходится близким, которые случайно оказались в зоне риска — все проблемы и неудачи, притянутые Близнецами, падают на их плечи.

Рак. Представители Раков уверены: если не обращать на кризис никакого внимания, он пройдет стороной и никого не тронет. Не обращают внимание Раки со знанием дела — воздвигают вокруг себя крепость из книг, телевизора и выпитых кружек чая.

Высвободить их оттуда и вернуть к жизни практически нереально — при приближении угрозы они накрываются с головой одеялом и претворяются, что тут вообще никого нет.

И лежат себе, наращивают панцирь.

Лев. Трагедия и страдания для Львов — любимое времяпровождение. Зачем кому-то что-то доказывать, если можно страдать, закатывать глаза и лишенными сил падать в обморок? Представители этого знака легко преображают скучный кризис среднего возраста в пышное представление с дилеммой «быть или не быть». Для такого шоу требуются зрители, и

Львы затаскивают в действо всех родных, бывших, друзей, знакомых, одноклассников и полчище подписчиков из соцсетей. Всего несколько месяцев такого кабаре — и кризис среднего возраста отступает, лишь бы прекратить это бесчинство.

А Львы самодовольно идут сообщать всем, как они с честью и достоинством пережили эту катастрофу.

Дева. Типичные Девы знают о своих эмоциях все: что они чувствуют, почему они это чувствуют, как с этим справиться и кто во всем виноват. Разумеется, не Девы, потому что Девы никогда и ни в чем не виноваты. Их жизнь к краю пропасти подтащили близкие, а если те не поверят — Девы непременно все объяснят и заставят поверить. А значит, улаживать эту чудовищную ситуацию тоже нужно близким.

Но представители этого знака не привыкли рассчитывать на чужую недисциплинированность, поэтому вначале напишут краткий путеводитель по выведению их (Дев) из кризиса среднего возраста.

При этом сами ничего предпринимать не будут.

Весы. У Весов бесподобная интуиция — они всегда знают, откуда придут неприятности и где в жизни случится какая-то дисгармония, поэтому заблаговременно подготавливают себя к этому и заделывают пробоины в своей жизни. А все потому, что от резких изменений и самоедства у них голова идет кругом и депрессия набегает. Но уж если каким-то чудесным образом Весы проглядят и случайно вступят в кризис, то непременно сразу же встанут столбом, онемев от страха.

Скорпион. Скорпионы на дух не переносят критику и ультиматумы в свой адрес, особенно от самих себя. Они и сами не против изменить что-нибудь в своей жизни или характере, но не таким же насильственным способом. Поэтому

кризис среднего возраст превращает обычно собранных и приветливых Скорпионов в чудовищных монстров, которые набрасываются на всех прохожих.

Да так, что этот кризис мгновенно разрастается в кровавую войну с жертвами среди мирных жителей.

Стрелец. Реакция Стрельцов на любые кризисы (не только среднего возраста) напоминает атомный взрыв. Большой бум, летающие коты, дети и здания, заложенные уши и землетрясение под ногами. Но

через мгновение шум стихает, а от взрыва не остается ничего, кроме пепелища. Правда, успокаиваться рано — сейчас рванет опять. Стрельцы будут кричать, обвинять и требовать, пока силы не кончатся.

Успокоившись, они сочтут, что кризис закончился, и снова войдут в привычную колею жизни.

Козерог. У представителей Козерогов никаких кризисов среднего возраста не случается, потому что их жизнь с самого рождения — один сплошной кризис. Поскольку они слишком амбициозные, слишком целеустремленные, слишком упертые и постоянно рвутся что-то улучшить, кардинально изменить и развернуть на 180 градусов. От вечных преобразований у Козерогов быстро начинает кружиться голова, что, разумеется, они воспринимают, как очередной переломный момент.

Водолей. Минув рубеж середины жизни, представители Водолеев вдруг невольно понимают, что они повзрослели, они стали не просто взрослыми, а настоящими взрослыми. Это приводит их в ступор. Как такое могло произойти? Неужели молодость прошла?

Самое кошмарное, что может произойти с Водолеями — это кризис среднего возраста. На этом их жизнь, можно сказать, закончилась.

Теперь больше никаких вечеринок до рассвета, только здоровый образ жизни.

Рыбы. Рыбы во время кризиса середины жизни — это ужасное зрелище. Во-первых, они начинают страдать от того, что всю жизнь они прожгли впустую. Это была легкая версия. Рыбы, впавшие в серьезный кризис, решают во что бы то ни стало улучшить свою жизнь и становятся похожими на Овнов, которые к цели идут на таран.

Кризис середины жизни — это переломный момент в жизни каждого человека, потому что все возможности уже были получены, а счастье так и не пришло. Но не стоит отчаиваться.

Нельзя ругать себя и быть полностью убежденными в том, что только вы в дураках, а все остальные уже вскарабкались на вершину мира. Думать так о себе как минимум неразумно и как максимум — опасно.

Через кризисы проходят все, и вы действительно будете удивлены, узнав, как много вокруг людей с похожим беспокойством. Никогда не падайте духом, все неприятности — временны.