5 самых умных женщин по знаку Зодиака

Дамы обожают соревноваться не только в красоте и обаянии. Им важно быть еще и умнее своих соперниц. Астрологи выделяют пять умных женских знаков Зодиака.

Даже если вы не входите в этот список, то это не значит, что у вас нет шансов заслужить титул умной женщины. Ум — это не только эрудиция, но и мудрость, ведь важно уметь смотреть на свои жизненные ошибки под правильным углом, извлекая пользу даже из неудач. Глупость — это повторение своих ошибок и преувеличение достижений.

Женщина-Овен

Женщина, рожденная под этим знаком, всегда на шаг впереди своих конкуренток. Эти представительницы прекрасного пола берут своей силой духа. Они достаточно умны для того, чтобы не сдаваться просто так. Их лидерские качества являются показателем особого ума. Овны устойчивы к стрессу, к переутомлениям.

Еще один показатель ума женщин-Овнов — это их уникальное мышление, полностью лишенное стереотипов. Именно это и делает их умными прежде всего в глазах мужчин, которые обожают оригинальность взглядов.

Эти дамы могут быть лишены эрудиции и мудрости, но уникальность их мышления никогда их не подведет.

Женщина-Лев

Львы женского пола умны, потому что опытны. Абсолютно каждый жизненный урок они берут на вооружение. Если у этих женщин или девушек есть близкие подруги, то и их ошибки они впитывают как губка. Еще у Львов есть ярко выраженные лидерские качества, из-за которых они кажутся еще более умными.

«Львицы» очень хорошо идут на контакт с другими женщинами и мужчинами. Им свойственны некоторые мужские черты характера, что делает их более умными в глазах сильного пола.

Женщины-Львы обожают находиться в обществе мужчин, а если и не обожают, то как минимум знают, как правильно себя вести и как не быть скучной.

Женщина-Козерог

Девушки и женщины, рожденные под знаком Козерога, крайне начитанны и развиты интеллектуально. Их неприкрытая и очевидная тяга к знаниям видна издалека. Они могут быть не слишком мудрыми по жизни из-за крайне узкого круга общения, но зато уровень их мышления порой просто зашкаливает.

Спокойствие и самоконтроль — вот две черты характера, которые могут описать дам, рожденных под этим знаком, лучше всего. Громкие и надоедливые люди всегда создают впечатление недалеких личностей.

Женщины-Козероги — это прямая противоположность мужских стереотипных представлений о свободной и самодостаточной женщине.

Женщина-Водолей

Женщины-Водолеи умны и имеют прекрасное чувство юмора, которое помогает им собирать вокруг себя самых ярких людей. Водолеи прекрасного пола очень изобретательны и эрудированны. Им нравится пополнять свой багаж знаний, поэтому вы редко встретите глупую даму такого знака Зодиака. Еще они очень развиты творчески.

Уникальными их делает не гениальность идей, а скорость их генерирования. Женщины, рожденные под этим знаком, могут демонстрировать отличную память и любознательность.

Что касается мужчин, то с ними Водолеи находят общий язык, пожалуй, быстрее всех.

Женщина-Скорпион

Женщины-Скорпионы обладают невероятно сильным шестым чувством, что помогает им почти всегда выбиваться в интеллектуальные лидеры. Эти дамы всегда стараются сначала думать, а потом что-то делать, поэтому их причисляют к самым умным женщинам. Импульсивности в них почти нет, равно как и желания пускать дела на самотек. Скорпионы всегда завершают начатое.

Скорпионы гонятся не за количеством, а за качеством. Это касается и деловой сферы, и любовной. Мужчины уважают женщин-Скорпионов, потому что они видят в них верных спутниц жизни, которые понимают всю важность чистых отношений.

Еще один плюс в копилке женщин этого знака — дипломатичность. Скорпионы как никто другой умеют мстить красиво, что тоже создает вокруг них ореол высокой интеллектуальности, выдержки.

Для повышения уверенности в себе каждой даме стоит не просто думать, что она самая умная, а стараться этого достигать любыми методами. Интеллигентные и мудрые люди всегда обладали особой харизмой и обаянием. Невозможно найти свое место в жизни, если вы мыслите стереотипно или пытаетесь лишь казаться уникальными. Ищите себя, старайтесь быть самодостаточными и уважать чужое мнение.